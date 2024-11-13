Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN AKAMAMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: R3 Ba Vì, Phường 15, Quận 10

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1, Quảng Cáo Đa Nền Tảng:

- Lập kế hoạch, triển khai và quản lý hiệu suất chiến dịch quảng cáo trả phí trên nền tảng Facebook, Google, Tik Tok và các nền tảng khác.

- Quản lý ngân sách quảng cáo, tối ưu hóa chi phí chuyển đổi.

- Cập nhật và điều chỉnh theo các thuật toán và chính sách mới nhất của từng nền tảng để tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch.

- Xây dựng chiến lược Remarketing, Retargeting, Lookalike hiệu quả giữa các kênh.

- Phối hợp chặt chẽ với thành viên trong team để điều chỉnh nội dung Ads theo insight khách hàng.

- Lên ý tưởng và triển khai A/B testing các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất quảng cáo.

- Phát triển và thực thi chiến lược truyền thông toàn diện nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu, tiếp cận và tương tác với khách hàng tiềm năng và tối ưu tỉ lệ chuyển đổi.

2, Đo Lường Hiệu Quả Quảng Cáo và Nghiên Cứu Thị Trường:

- Theo dõi và phân tích các chỉ số để đo lường hiệu quả của các chiến dịch.

- Báo cáo kết quả quảng cáo theo tuần và theo tháng.

- Phân tích hoạt động của đối thủ trên các kênh.

- Nghiên cứu và phân tích hành vi thói quen và tương tác của người dùng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực digital marketing.

- Có kiến thức và kỹ năng về Creative, Social media để làm việc giữa các thành viên, thành thạo các kỹ năng chạy quảng cáo: Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads,...

- Am hiểu về SEO, SEM và các nền tảng quảng cáo.

- Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, óc thẩm mỹ tốt.

- Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng trong lĩnh vực data driven, sử dụng AI ứng dụng trong công việc.

- Làm việc có kế hoạch, đúng deadline, tính cam kết cao.

- Chủ động, trách nhiệm cao, nhiệt huyết với công việc.

- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành FMCG là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AKAMAMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Không giới hạn số ngày nghỉ phép trong năm.

Môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Được tham gia bảo hiểm đầy đủ bảo hiểm theo quy định.

Đánh giá tăng lương hàng năm.

Du lịch và tiệc liên hoan công ty (Năm ngoái đi Thái Lan, năm vừa rồi đi Ninh Bình - Hà Nội 4 ngày)

Hỗ trợ phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AKAMAMA VIỆT NAM

