Tuyển Digital Marketing AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
- Hồ Chí Minh: ARR Holding, số 24
- 26 đường B4, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Livestream trên Các kênh của Công Ty: TikTok KuKa Home, các kênh social tùy theo thời điểm và chiến dịch
- Mỗi ngày sẽ live 2 ca, mỗi ca khoảng 2-3h
- Livestream giới thiệu về sản phẩm KuKa Home và các chương trình ưu đãi KuKa Home
- Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo, chương trình cho các buổi livestream
- Live tại showroom KuKa Home
- Giải đáp các thắc mắc của Khách hàng
- Quản lý, vận hành kênh Tiktokshop: đăng sản phẩm, đăng ký chương trình, làm việc với KAM, xử lý đơn hàng KuKa Home
- Quản lý kênh Tiktok thương hiệu: sáng tạo nội dung video và đứng kênh Tiktok
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm Livestream, tự tin trước ống kính.
- Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát.
- Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng.
- Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem
Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước.
- Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm
- Thời gian làm việc fulltime: theo giờ hành chính (8h30 – 17h30)
Tuần nghỉ 1 ngày theo phân công của quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI