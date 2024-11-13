Tuyển Digital Marketing AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: ARR Holding, số 24 - 26 đường B4, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc

- Livestream trên Các kênh của Công Ty: TikTok KuKa Home, các kênh social tùy theo thời điểm và chiến dịch

- Mỗi ngày sẽ live 2 ca, mỗi ca khoảng 2-3h

- Livestream giới thiệu về sản phẩm KuKa Home và các chương trình ưu đãi KuKa Home

- Chủ động xây dựng nội dung sáng tạo, chương trình cho các buổi livestream

- Live tại showroom KuKa Home

- Giải đáp các thắc mắc của Khách hàng

- Quản lý, vận hành kênh Tiktokshop: đăng sản phẩm, đăng ký chương trình, làm việc với KAM, xử lý đơn hàng KuKa Home

- Quản lý kênh Tiktok thương hiệu: sáng tạo nội dung video và đứng kênh Tiktok

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ tuổi từ 18-30.

- Ưu tiên có kinh nghiệm Livestream, tự tin trước ống kính.

- Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát.

- Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng.

- Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem

Quyền Lợi

- Lương cứng: 9 - 12tr + thưởng (hỗ trợ ăn trưa tại cty)

- Chính sách thưởng và nghỉ phép các ngày lễ tết, theo quy định nhà nước.

- Thưởng doanh số, ngày lễ, tết trong năm

- Thời gian làm việc fulltime: theo giờ hành chính (8h30 – 17h30)

Tuần nghỉ 1 ngày theo phân công của quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển

