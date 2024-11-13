Tuyển Digital Marketing Quảng Cáo Siêu Tốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 399B Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Nhận bộ từ khoá từ Leader và lên Outline bài viết

- Viết bài theo Outline đã được duyệt

- Đăng bài lên Website

- Tối ưu chuẩn SEO bài viết trên Website (Sẽ được đào tạo chuyên sâu)

- Phối hợp với bộ phận SEO và Leader để hoàn thành mục tiêu phòng SEO

- Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành

- Độ tuổi: 21 - 27 tuổi.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng ở vị trí content SEO

- Ưu tiên đã từng học các khoá học về SEO hoặc đã có kinh nghiệm viết content SEO.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh

- Ưu tiên có kiến thức cơ bản về Google Ads, Facebook Ads,...

- Khả năng học hỏi nhanh, tự học, chủ động trong công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và máy tính tốt.

- Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.

Tại Quảng Cáo Siêu Tốc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Lương tháng 13; các ngày nghỉ Lễ - Tết.

- Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...)

- Được hưởng các phúc lợi như nghỉ mát hàng năm, quà tặng các dịp Lễ, Tết, ngày sinh nhật...

- Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định của nhà nước Việt Nam

- Được đào tạo chuyên sâu về SEO và có lộ trình để trở thành leader SEO trong tối đa 1,5 năm

- Được sát cánh mỗi ngày cùng CEO Võ Tuấn Hải

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Quảng Cáo Siêu Tốc

