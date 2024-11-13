Tuyển Digital Marketing Quảng Cáo Siêu Tốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Quảng Cáo Siêu Tốc
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 399B Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Nhận bộ từ khoá từ Leader và lên Outline bài viết
- Viết bài theo Outline đã được duyệt
- Đăng bài lên Website
- Tối ưu chuẩn SEO bài viết trên Website (Sẽ được đào tạo chuyên sâu)
- Phối hợp với bộ phận SEO và Leader để hoàn thành mục tiêu phòng SEO
- Hoàn thành các công việc liên quan được cấp trên giao phó.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các chuyên ngành
- Độ tuổi: 21 - 27 tuổi.
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 tháng ở vị trí content SEO
- Ưu tiên đã từng học các khoá học về SEO hoặc đã có kinh nghiệm viết content SEO.
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing
- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh
- Ưu tiên có kiến thức cơ bản về Google Ads, Facebook Ads,...
- Khả năng học hỏi nhanh, tự học, chủ động trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và máy tính tốt.
- Năng động, hòa đồng và có kĩ năng làm việc nhóm tốt.
Tại Quảng Cáo Siêu Tốc Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Lương tháng 13; các ngày nghỉ Lễ - Tết.
- Ký hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo đúng luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN...)
- Được hưởng các phúc lợi như nghỉ mát hàng năm, quà tặng các dịp Lễ, Tết, ngày sinh nhật...
- Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định của nhà nước Việt Nam
- Được đào tạo chuyên sâu về SEO và có lộ trình để trở thành leader SEO trong tối đa 1,5 năm
- Được sát cánh mỗi ngày cùng CEO Võ Tuấn Hải
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Quảng Cáo Siêu Tốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
