Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần học viện đào tạo & tư vấn MindTalk Talent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phổ Quang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết Content:

Hỗ trợ lên ý tưởng, viết nội dung cho các kênh truyền thông của học viện như: Fanpage, Website, Email Marketing, và các trang mạng xã hội khác.

Tạo ra các bài viết thu hút, chia sẻ giá trị về các khoá học, sự kiện, và hoạt động của học viện.

Thiết kế hình ảnh - Sáng Tạo & Chỉnh Sửa Video:

Sử dụng cơ bản các công cụ chỉnh sửa hình ảnh, video như capcut, canva.... để tạo ra các video cơ bản để đăng bài truyền thông lên Fb, Reels, tiktok, youtube.

Hỗ trợ các Hoạt Động Khác của Phòng Marketing:

Tham gia hỗ trợ các hoạt động truyền thông.

Hỗ trợ cập nhật, đăng bài lên các nền tảng số của học viện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức và kỹ năng:

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo, và đam mê với việc tạo ra các nội dung giá trị.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video cơ bản (như Adobe Premiere, Final Cut Pro, canva hoặc các ứng dụng chỉnh sửa video trên điện thoại như capcut).

Có kiến thức cơ bản về SEO, content marketing, và truyền thông xã hội là một lợi thế.

Tính cách và thái độ:

Năng động, cầu tiến , chủ động và có tinh thần học hỏi.

Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc và có khả năng quản lý thời gian tốt.

Có trách nhiệm và cam kết với công việc, sẵn sàng làm việc trong môi trường sáng tạo và áp lực.

Kinh nghiệm (không bắt buộc):

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập hoặc làm các công việc liên quan đến viết content, chỉnh sửa video hoặc quản lý kênh mạng xã hội.

Có máy tính các nhân để dễ chủ động làm việc.

Thời gian: Online tại nhà + offline tại học viện. Sẽ trao đổi trực tiếp.

Tại Công ty cổ phần học viện đào tạo & tư vấn MindTalk Talent Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia vào các dự án thực tế tại học viện, tích luỹ kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực Marketing.

Có cơ hội được đào tạo và học hỏi từ các chuyên gia tại học viện.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Được ưu đãi khi đăng ký các khóa học tại học viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện đào tạo & tư vấn MindTalk Talent

