Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 215 Âu Cơ Phường 05 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Chăm sóc, phát triển nội dung website và các mạng xã hội
- Chăm sóc vận hành các sàn thương mại điện tử (Tiki, Lazada, Shopee,...) và các trang mạng xã hội (Fanpage, Zalo,...)
- Biên tập các nội dung quảng cáo sản phẩm

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng Microsoft Office và thiết kế đồ họa (Photoshop) cơ bản.
- Thích giao lưu, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội, mạng truyền thông.
- Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.
- Có sở thich kinh doanh online
Học viên các ngành : marketing, quản trị kinh doanh, truyền thông báo chí, thương mại điện tử,...

Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương + Bao ăn trưa.
Tạo điều kiện, môi trường thực tập cho sinh viên va chạm, học hỏi.
Được đào tạo, hướng dẫn, nâng cao kiến thức, kỹ năng.
Cơ hội mở rộng các mối quan hệ, thăng tiến trong tương lai.
Có cơ hội nhận làm nhân viên chính thức với công ty
Lương thu nhập sau thực tập từ 6tr650 - 15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 215 Âu Cơ Phường 05 Quận 11 TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

