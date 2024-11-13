Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215 Âu Cơ Phường 05 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Chăm sóc, phát triển nội dung website và các mạng xã hội

- Chăm sóc vận hành các sàn thương mại điện tử (Tiki, Lazada, Shopee,...) và các trang mạng xã hội (Fanpage, Zalo,...)

- Biên tập các nội dung quảng cáo sản phẩm

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng Microsoft Office và thiết kế đồ họa (Photoshop) cơ bản.

- Thích giao lưu, trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội, mạng truyền thông.

- Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.

- Có sở thich kinh doanh online

Học viên các ngành : marketing, quản trị kinh doanh, truyền thông báo chí, thương mại điện tử,...

Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương + Bao ăn trưa.

Tạo điều kiện, môi trường thực tập cho sinh viên va chạm, học hỏi.

Được đào tạo, hướng dẫn, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Cơ hội mở rộng các mối quan hệ, thăng tiến trong tương lai.

Có cơ hội nhận làm nhân viên chính thức với công ty

Lương thu nhập sau thực tập từ 6tr650 - 15 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOME BEST VIỆT NAM

