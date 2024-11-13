Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41 Hoàng Quốc Việt, Phú Thuận, Quận 7
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm và liên hệ với các KOC FREECAST phù hợp để trao đổi hợp tác
Theo dõi quy trình làm việc của KOC đến khi kết thúc air video.
Tìm hiểu phát triển nội dung content phù hợp với thị trường sản phẩm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng tìm kiếm, liên hệ, deal giá, làm hợp đồng.
Năng động, nhiệt tình với công việc.
Kỹ năng đàm phán và quản lý công việc.
Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Yêu thích Tik Tok;
Ưu tiên kinh nghiệm từ hai tháng
Khả năng giao tiếp thương lượng tốt
Tại CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cho Cộng Tác Viên: 50,000/Video (Số lượng video được cut off theo tháng)
Cơ hội đào tạo và phát triển.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình.Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân.
Tham gia các hoạt động team-building, dã ngoại, sinh nhật,... được công ty tổ chức thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
