Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Hoàng Quốc Việt, Phú Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm và liên hệ với các KOC FREECAST phù hợp để trao đổi hợp tác

Theo dõi quy trình làm việc của KOC đến khi kết thúc air video.

Tìm hiểu phát triển nội dung content phù hợp với thị trường sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tìm kiếm, liên hệ, deal giá, làm hợp đồng.

Năng động, nhiệt tình với công việc.

Kỹ năng đàm phán và quản lý công việc.

Giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Yêu thích Tik Tok;

Ưu tiên kinh nghiệm từ hai tháng

Khả năng giao tiếp thương lượng tốt

Tại CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cho Cộng Tác Viên: 50,000/Video (Số lượng video được cut off theo tháng)

Cơ hội đào tạo và phát triển.

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình.Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân.

Tham gia các hoạt động team-building, dã ngoại, sinh nhật,... được công ty tổ chức thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WHITESTAR BEAUTY

