Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 42 Lê Đại Hành,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sản xuất, biên tập và quản lý nội dung chất lượng cho các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok, Threads,…) của công ty.

Phối hợp với bộ phận marketing và truyền thông để xây dựng chiến lược nội dung, phát triển các chiến dịch quảng bá sản phẩm dược mỹ phẩm.

Theo dõi, đánh giá và phân tích hiệu quả của các bài đăng, từ đó đưa ra đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hoá tương tác và thu hút khách hàng.

Cập nhật các xu hướng mới trên mạng xã hội, đề xuất ý tưởng sáng tạo nhằm làm mới hình ảnh và thương hiệu của công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung số, ưu tiên ứng viên đã làm việc cho ngành dược mỹ phẩm.

Thành thạo viết bài, biên tập nội dung, có khả năng tạo ra các nội dung sáng tạo, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách hàng.

Hiểu biết về các công cụ quản lý mạng xã hội và phân tích số liệu

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 10,000,000 – 12,000,000 VND/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo với cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM VA BIO

