Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 16BT4 Tổng cục V, Yên Xá, Tân Triều, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt

Theo dõi, tối ưu chi phí và tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch

Báo cáo kết quả hoạt động quảng cáo hàng ngày

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22-35 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan như Marketing, Thương mại điện tử

Có kinh nghiệm chạy Facebook Ads trên 1 năm

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15tr (deal khi tham gia PV)

Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc

Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Thường xuyên tổ chức teambuiding, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm

Đi du lịch hàng năm với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

