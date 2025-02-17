Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 16BT4 Tổng cục V, Yên Xá, Tân Triều, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt
Theo dõi, tối ưu chi phí và tỉ lệ chuyển đổi của các chiến dịch
Báo cáo kết quả hoạt động quảng cáo hàng ngày
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 22-35 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan như Marketing, Thương mại điện tử
Có kinh nghiệm chạy Facebook Ads trên 1 năm
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan như Marketing, Thương mại điện tử
Có kinh nghiệm chạy Facebook Ads trên 1 năm
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-15tr (deal khi tham gia PV)
Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Thường xuyên tổ chức teambuiding, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm
Đi du lịch hàng năm với công ty
Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc
Được hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Thường xuyên tổ chức teambuiding, đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm
Đi du lịch hàng năm với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI