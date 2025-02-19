Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà 29 ngõ 73 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Sử dụng tài nguyên có sẵn để lên chiến dịch quảng cáo.

Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/ nội dung/ chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

Làm hình ảnh, video để chạy quảng cáo cho sản phẩm.

Nghiên cứu thị trường, định hướng xu hướng nội dung, hình ảnh, video phù hợp nhu cầu thị trường.

Cập nhật, báo cao kết quả hoạt động theo ngày/tuần/tháng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Tik Tok Ads hoặc các vị trí tương đương.

Kỹ năng làm content, edit video, hình ảnh và thiết kế ladipage ít nhất ở mức cơ bản.

Có khả năng đọc và phân tích các chỉ số.

Thành thạo tin học văn phòng: Excel, Google Sheet,...

Năng động, có khả năng bắt trend nhanh, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 10 - 15tr + thưởng.

Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Lương tháng 13, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng cá nhân, Lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi theo quy định của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo phát triển năng lực, teambuilding.

Môi trường làm việc năng động và thân thiện, được hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành công việc.

Cơ hội thăng tiến ở vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY

