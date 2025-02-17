Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung tiktok.
Xây dựng kịch bản video phù hợp cho các kênh tiktok của công ty
Nghiên cứu hành vi khách hàng, nghiên cứu nội dung của đối thủ, đánh giá xu hướng để đưa ra ý tưởng nội dung và concept phù hợp với thị hiếu của khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý;
- Bảo mật thông tin, tài liệu, bí mật kinh doanh của Công ty;
- Giữ gìn tài sản, công cụ được giao quản lý.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập từ: 8 - 15tr
-Trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao. Được tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn.
-Được hưởng các chính sách phúc lợi xã hội theo chế độ của công ty như bảo hiểm xã hội, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, du lịch,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINO VIỆT NAM
