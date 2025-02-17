Tuyển Digital Marketing Công ty CP Công nghệ ISOFH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT1, D15, Khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và quản lý team Truyền thông Marketing

Chịu trách nhiệm lập hoạch định chiến lược, thực thi, giám sát, báo cáo đánh giá toàn bộ các hoạt động truyền thông tiếp thị để thúc đẩy doanh số cũng như đạt được mục tiêu của công ty đề ra.

Chịu trách nhiệm xây dựng, đào tạo và quản lý nguồn lực trong team, xây dựng các quy trình làm việc cho các hoạt động kinh doanh của công ty.

Truyền tải đầy đủ thông tin về mô hình kinh doanh, văn hoá đến toàn bộ các thành viên trong công ty.

Làm việc trực tiếp với CMO để lên chiến lược và kế hoạch triển khai truyền thông tiếp thị thương hiệu/ dịch vụ/ sản phẩm của công ty.

Có kỹ năng phân tích khách hàng, thị trường, đối thủ từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến dịch vụ/ sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm

Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý đội nhóm.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành Y tế là một lợi thế lớn.

Kỹ năng chuyên môn

Hiểu biết sâu rộng về chiến lược marketing và lập kế hoạch truyền thông.

Kỹ năng phân tích thị trường, hành vi khách hàng, và đánh giá cạnh tranh.

Thành thạo sử dụng các công cụ marketing số (Google Ads, Facebook Ads, SEO/SEM, Email Marketing).

Có kinh nghiệm quản lý ngân sách và đo lường hiệu quả ROI.

Kỹ năng mềm

Kỹ năng lãnh đạo và đào tạo đội nhóm.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xây dựng mối quan hệ tốt với các bên liên quan.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Thái độ và phong cách làm việc

Sáng tạo, chủ động, và chịu áp lực tốt trong công việc.

Tư duy chiến lược và cam kết hướng đến kết quả.

Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian: 8h -17h30, từ T2 – T6, nghỉ T7 - CN

- Mức lương: thỏa thuận phù hợp với năng lực

- Thưởng thâm niên làm việc: 5triệu/năm

- Thưởng Tết (theo hoạt động kết quả kinh doanh)

- Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt (theo thâm niên)

- Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ….

- Tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ ISOFH

