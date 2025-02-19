Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 130 đường Phố Đi Bộ, phân Khu Sunrise K Dự án The Manor Central Park, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing trên các kênh online (Facebook, Google, Zalo,...) và offline.

Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Marketing mới.

Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các chiến dịch Marketing tổng thể.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hiệu quả hoạt động Marketing.

Tham gia các hoạt động brainstorming, xây dựng ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing.

Quản lý ngân sách Marketing cho các dự án được giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing.

Nắm vững các kênh Marketing online (Facebook Ads, Google Ads, SEO,…) và offline.

Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất giải pháp tối ưu.

Có kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Analytics, các công cụ quản lý mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO Ô TÔ VIỆT NAM

