Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 + Tầng 6 Tháp C, Toà nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng như Google, Shopify, LinkedIn.....

- Phân tích dữ liệu từ Google Analytics, Facebook Insights để tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng cáo và đưa ra các báo cáo chi tiết.

- Hỗ trợ các hoạt động marketing khác của công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh: đọc viết tốt (IELTS từ 6.0 hoặc trình độ tương đương).

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên chạy quảng cáo trên các nền tảng Digital Marketing (Google, Shopify, LinkedIn..)

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc với Google Ads. Am hiểu về Pixel / GA4.

- Có kinh nghiệm chạy ads cho các ngành nghề cho SaaS, sản phẩm phần mềm thị trường nước ngoài là một lợi thế lớn.

- Thích làm việc với con số, phân tích kế hoạch, plan cho ngân sách chạy quảng cáo.

- Đã tương tác với khách hàng thị trường Tiếng Anh là lợi thế.

- Tinh thần làm việc có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm.

- Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm với công việc được giao.

Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương, thưởng và phụ cấp

- Thu nhập theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc: Lương cứng từ 10.000.000đ - 12.000.000đ + % KPI theo doanh thu. Review lương 2 lần/năm.

- Thưởng nóng, thưởng quý, thưởng lễ Tết, lương tháng 13.

- Phụ cấp gửi xe, phụ cấp đi lại theo quy định công ty.

- Cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại (PC / Laptop,...).

2. Phúc lợi và đãi ngộ

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, nhiệt tình, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Văn phòng làm việc tiện nghi với không gian mở; Pantry luôn đầy ắp trà, cafe, bánh kẹo được refill hàng ngày.

- Tham gia các hoạt động thể thao / văn nghệ: CLB chạy bộ, đá bóng, cầu lông, board game, PS5, văn nghệ,... sau giờ làm việc.

- Tham gia các hoạt động sự kiện được tổ chức hàng tuần / tháng: Happytime, sinh nhật, tổng kết, dã ngoại, trekking...

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi như BHXH, ngày nghỉ phép, du lịch hàng năm, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, thai sản, khám sức khỏe định kỳ, ...

3. Đào tạo và phát triển

- Được Leader training trực tiếp các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công việc.

- Được tham gia các khóa học đào tạo về kỹ năng phát triển con người và kỹ năng chuyên môn.

- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân, tham gia hoạt động Workshop trao đổi chuyên môn thường xuyên cùng đội nhóm để năng cao kiến thức, năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin