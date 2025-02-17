Tuyển Digital Marketing Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam
Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Sáng tạo nội dung (bao gồm viết, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh).
Thực hiện các công việc marketing cho các sản phẩm, chiến dịch của công ty.
Theo dõi, báo cáo định kỳ các hoạt động marketing.
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích lĩnh vực Digital Marketing
Có kỹ năng viết, và thực sự thích viết (khi phỏng vấn, sẽ được yêu cầu viết thử trong vòng 30 phút).
Đảm bảo có thể đến công ty trong 3 tháng liên tục, fulltime
Có khả năng làm việc độc lập
Có kỹ năng viết, và thực sự thích viết (khi phỏng vấn, sẽ được yêu cầu viết thử trong vòng 30 phút).
Đảm bảo có thể đến công ty trong 3 tháng liên tục, fulltime
Có khả năng làm việc độc lập
Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập: 2 triệu/tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được đào tạo chuyên môn: Digital Marketing, Quảng cáo, Content Marketing
Được đào tạo về kỹ năng quản lý: Quản lý công việc, Quản lý dự án, Quản lý team (ươm mầm team leader)
Được đào tạo về kỹ năng quản trị: Thiết lập & quản trị mục tiêu, Tư duy hệ thống, Tư duy tự động hoá công việc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được đào tạo chuyên môn: Digital Marketing, Quảng cáo, Content Marketing
Được đào tạo về kỹ năng quản lý: Quản lý công việc, Quản lý dự án, Quản lý team (ươm mầm team leader)
Được đào tạo về kỹ năng quản trị: Thiết lập & quản trị mục tiêu, Tư duy hệ thống, Tư duy tự động hoá công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI