Tuyển Digital Marketing Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Công ty CP Magenweb Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty CP Magenweb Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Sáng tạo nội dung (bao gồm viết, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh).
Thực hiện các công việc marketing cho các sản phẩm, chiến dịch của công ty.
Theo dõi, báo cáo định kỳ các hoạt động marketing.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích lĩnh vực Digital Marketing
Có kỹ năng viết, và thực sự thích viết (khi phỏng vấn, sẽ được yêu cầu viết thử trong vòng 30 phút).
Đảm bảo có thể đến công ty trong 3 tháng liên tục, fulltime
Có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 2 triệu/tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được đào tạo chuyên môn: Digital Marketing, Quảng cáo, Content Marketing
Được đào tạo về kỹ năng quản lý: Quản lý công việc, Quản lý dự án, Quản lý team (ươm mầm team leader)
Được đào tạo về kỹ năng quản trị: Thiết lập & quản trị mục tiêu, Tư duy hệ thống, Tư duy tự động hoá công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Magenweb Việt Nam

Công ty CP Magenweb Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Trụ sở chính: Số 2 ngõ 86 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội Địa chỉ Văn phòng: Tầng 12A, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

