Tuyển Digital Marketing Công ty CP Magenweb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Sáng tạo nội dung (bao gồm viết, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh).

Thực hiện các công việc marketing cho các sản phẩm, chiến dịch của công ty.

Theo dõi, báo cáo định kỳ các hoạt động marketing.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích lĩnh vực Digital Marketing

Có kỹ năng viết, và thực sự thích viết (khi phỏng vấn, sẽ được yêu cầu viết thử trong vòng 30 phút).

Đảm bảo có thể đến công ty trong 3 tháng liên tục, fulltime

Có khả năng làm việc độc lập

Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 2 triệu/tháng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được đào tạo chuyên môn: Digital Marketing, Quảng cáo, Content Marketing

Được đào tạo về kỹ năng quản lý: Quản lý công việc, Quản lý dự án, Quản lý team (ươm mầm team leader)

Được đào tạo về kỹ năng quản trị: Thiết lập & quản trị mục tiêu, Tư duy hệ thống, Tư duy tự động hoá công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Magenweb Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin