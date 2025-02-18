Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu KDC công ích Quận 4, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Kanacare Việt Nam được thành lập năm 2017, thuộc hệ sinh thái 10 năm ngành Dược phẩm, TPCN và Mỹ phẩm; Kanacare mang trong mình sứ mệnh “Mang sản phẩm chất lượng tốt nhất và được nghiên cứu bài bản đến tay khách hàng”, góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị của các sản phẩm “Made in Việt Nam” trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.

“Mang sản phẩm chất lượng tốt nhất và được nghiên cứu bài bản đến tay khách hàng”,

Tầm nhìn:

Kanacare hướng đến trở thành thương hiệu Dược phẩm, TPCN và mỹ phẩm hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm ra thế giới.

Hiện tại, Kanacare tuyển dụng những ứng viên xuất sắc để cùng chúng tôi chinh phục những cột mốc mới, cụ thể là vị trí ADS TIKTOK.

tuyển dụng

ADS TIKTOK.

Lên kế hoạch và triển khai trực tiếp chạy quảng cáo ADS ĐA NỀN TẢNG (Facebook, Tiktok, Shopee,...). Nếu mới chạy được 1 nền tảng sẽ được đào tạo bài bản thêm các nền tảng khác.

Phối hợp content lên ý tưởng content ads, video, hình ảnh quảng cáo, Langdingpage...

Tối ưu chi phí quảng cáo

Tổng hợp và báo cáo phân tích hiệu quả chiến dịch định kỳ theo yêu cầu

Đưa ra các đề xuất cải thiện cho chiến dịch tiếp theo dựa trên dữ liệu và xu hướng

Các công việc khác được phân giao từng thời kỳ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chạy TikTok Ads. Ưu tiên chạy được đa nền tảng.

Đã chạy ngân sách lớn

Có khả năng phân tích số liệu, báo cáo

Sẵn sàng với cường độ công việc cao

Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, có thu nhập cao và thăng tiến

Sử dụng các công cụ AI, Canva, Capcut...

Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến nhanh: cơ hội lên Leader trong vòng 6 tháng và có cơ hội làm CHỦ trong các dự án mới.

Leader

Được đào tạo bài bản về các nền tảng khác nếu chưa có kinh nghiệm: Facebook, Shopee...

Thu nhập: 20-30M++/tháng. Trong đó: Lương cứng 10 – 15M (có thể thỏa thuận) + % hoa hồng + Phụ cấp; trả lương từ ngày 1-5 hàng tháng.

Xét Review tăng lương: theo hiệu suất công việc hoặc tăng lương định kỳ 6T/1 năm/1 lần.

Phúc lợi cạnh tranh: Thưởng nóng, lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết/theo hiệu quả công việc; Bảo hiểm XH; nghỉ lễ/ tết/ nghỉ phép theo quy định nhà nước; sinh nhật nhân viên/con, Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, đào tạo quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing và AI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin