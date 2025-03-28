Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Hỗ trợ giám sát quản lý công tác hành chính, hoạt động bán hàng.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý hiệu quả công việc của các công ty thương mại, nhà cung cấp và báo cáo cho giám sát

- Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao một cách rõ ràng, chính xác và đạt hiệu quả cao nhất.

- Tìm hiểu thông tin dự án thông qua báo chí, thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng lưới quan hệ và các nguồn thông tin khác và phân tích, đánh giá nội dung các nguồn thông tin.

- Thường xuyên đến thăm khách hàng để tìm kiếm khách hàng mới và tiềm năng

- Thu thập thông tin liên quan đến ngành xây dựng. Đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển các dự án hạ tầng, cảng, bến tàu và lĩnh vực năng lượng

- Tiếp cận và gặp gỡ khách hàng, khách hàng/chủ sở hữu/nhà phát triển, tư vấn để thảo luận và tìm kiếm cơ hội đề xuất ứng dụng sản phẩm (cọc ống thép)

- Học hỏi và có hiểu biết sâu sắc về kết cấu của dự án để theo dõi.

- Giữ và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Các nhiệm vụ khác khi được giao.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, Tốt nghiệp đại học (Quản trị kinh doanh/Marketing/Kinh tế)

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm bán hàng trong cùng lĩnh vực.

- Sẵn sàng đi công tác và thăm công trường xây dựng.

- Kỹ năng đàm phán tốt.

- Có kỹ năng sử dụng máy tính (Excel, Word, PP...) cơ bản.

- Có kiến thức về xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

SALARY: 20 - 30M gross

SALARY:

WORKING TIME:Thứ 2-6: 8:00 - 17:00

WORKING TIME:Thứ 2-6: 8:00 - 17:00

- Công ty cung cấp phương tiện đi lại thăm khách hàng.

- Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

- Khám sức khỏe định kỳ

- Du lịch hàng năm

- Tăng lương định kỳ hàng năm

- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu suất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

