Tuyển Digital Marketing DAS LA VIE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình thường, không độc hại, đảm bảo sức khỏe và an toàn Di chuyển theo kế hoạch làm việc/hoạt động nội bộ – không thường xuyên., Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

THÔNG TIN CHUNG

Chức danh vị trí: Nhân viên Digital Marketing

Phòng ban: Marketing

Cấp trên trực tiếp: Marketing Leader

Cấp dưới trực tiếp: Không có

Thời gian làm việc: 09:00 – 18:00 (Nghỉ trưa: 12:30 – 13:30)

Thứ 2 đến Thứ 6

Nghỉ: Thứ 7 & Chủ nhật

Địa điểm làm việc: 139I Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bình thường, không độc hại, đảm bảo sức khỏe và an toàn

Di chuyển theo kế hoạch làm việc/hoạt động nội bộ – không thường xuyên.

MỤC TIÊU & NHIỆM VỤ:

1. Triển khai và tối ưu chiến dịch quảng cáo (40%)

Lập kế hoạch, setup và quản lý chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Instagram, TikTok và thử nghiệm RedNote/Xiaohongshu.

Theo dõi các chỉ số quan trọng trên từng nền tảng và điều chỉnh kịp thời để đạt hiệu quả.

Ứng dụng Remarketing, A/B Testing và Lookalike Audience để mở rộng tệp khách hàng.

Lập báo cáo Ads định kỳ, đề xuất hướng cải thiện để tối ưu hiệu quả chiến dịch.

2. Quản lý nội dung và hình ảnh thương hiệu (35%)

Phối hợp với team Media/Creative để brainstorm và đặt hàng sản xuất material quảng cáo sáng tạo, mang hơi thở high-fashion.

Phụ trách Ads copy để đảm bảo thông điệp và hình ảnh thương hiệu nhất quán, phù hợp mục tiêu quảng cáo.

3. Kết nối giữa thương hiệu và việc phát triển Digital Marketing (10%)

Nắm bắt xu hướng quảng cáo và nền tảng mới để ứng dụng vào công việc.

Phân tích và xây dựng danh sách KOLs/KOCs phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

Học hỏi và tham gia phát triển nội dung đa kênh (video series, UGC, mini-campaigns).

4. Lập kế hoạch, phối hợp và báo cáo (15%)

Đồng bộ Digital Plan với chiến dịch marketing tổng thể.

Tham gia brainstorm cùng Phòng Marketing, đóng góp insight từ chuyên môn phụ trách.

Tham gia tổ chức các chiến dịch truyền thông đa kênh và sự kiện thời trang.

Báo cáo định kỳ cho quản lý trực tiếp về kết quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Đại học/Cao đẳng.

Chuyên ngành: Không yêu cầu.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung (đọc, viết - bắt buộc).

Tư duy branding, hiểu về thương hiệu cao cấp.

Nhạy với các chỉ số, có tư duy tốt về Ads.

Khả năng phân tích dữ liệu, lập báo cáo rõ ràng và chính xác.

Kỹ năng teamwork được đề cao.

Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về thời trang cao cấp/luxury brand.

Gu thẩm mỹ tốt, yêu thích thời trang và xu hướng.

Năm sinh 1997 trở về sau.

Tại DAS LA VIE Thì Được Hưởng Những Gì

Cạnh tranh với thị trường

Thưởng theo hiệu quả công việc (KPI & doanh thu Ads).

Cơ hội: Tham gia sự kiện thời trang, workshop, và hoạt động thương hiệu.

Chế độ: Đầy đủ chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT...), nghỉ lễ theo quy định.

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, đề cao sáng tạo và phát triển cá nhân; lắng nghe và tôn trọng phản hồi; tôn trọng sự khác biệt.

Ưu đãi nội bộ: Giảm giá đặc biệt khi mua sản phẩm thương hiệu.

Company Tour/Parties: Tổ chức tùy theo tình hình kinh doanh.

Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DAS LA VIE

