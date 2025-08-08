Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên các nền tảng (Facebook, Instagram, TikTok, Google, Website…).

- Tham gia viết, chỉnh sửa và đăng tải nội dung (content) cho Fanpage, Website, Email Marketing.

- Hỗ trợ tối ưu quảng cáo và theo dõi hiệu quả chiến dịch.

- Phối hợp với team thiết kế để sản xuất hình ảnh, video quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

- Nghiên cứu thị trường, xu hướng ngành và insight khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại điện tử hoặc liên quan.

- Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, mạng xã hội và SEO là lợi thế.

- Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo, bắt trend nhanh.

- Thành thạo tin học văn phòng; biết các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) là điểm cộng.

- Nhiệt tình, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

- Có thể làm full time.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp thực tập: Trao đổi khi phỏng vấn

- Được đào tạo và tiếp xúc trực tiếp với các công cụ, chiến dịch Marketing thực tế.

- Cơ hội học hỏi và mở rộng kỹ năng trong môi trường năng động, trẻ trung.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

- Hỗ trợ xác nhận thực tập và dấu mộc báo cáo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

