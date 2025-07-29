Tuyển Digital Marketing Asia Ingredients Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Nghiên cứu, tạo công thức và quy trình sản xuất sản phẩm theo các yêu cầu hỗ trợ từ team Sale và các công ty thành viên cho các dự án được phân công.

- Chuyển giao công thức/ Quy trình sản xuất cho khách hàng, hỗ trợ cùng tham gia sản xuất thử nghiệm trên chuyền thực tế.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh làm việc với khách hàng (bố trí thử mẫu tại cơ sở khách hàng, thuyết trình các thông tin kỹ thuật liên quan v.v.)

- Phối hợp với bộ phận Sale/Quản lý nhà cung trong việc cập nhật xu hướng thị trường, tìm kiếm thông tin sản phẩm từ đó đề xuất Ý tưởng/Giải pháp, thực hiện các buổi Roadshow/ Innovation day nhằm giới thiệu rộng rãi đến khách hàng các giải pháp của ACC

- Thực hiện đánh giá chất lượng, tìm ứng dụng phù hợp cho các nguyên liệu mới. Điều chỉnh công thức từ công thức tham khảo của các nhà cung cấp cho phù hợp với danh mục sản phẩm của ACC và thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam để giới thiệu đến khách hàng.

- Thực hiện báo cáo kết quả các thử nghiệm ứng dụng nguyên liệu của nhà cung cấp.

- Chịu trách nhiệm theo dõi độ ổn định của các mẫu thử nghiệm và lập báo cáo theo phân công của trưởng bộ phận

- Xây dựng các quy trình chế biến mẫu, hướng dẫn công việc cho nhân viên cấp dưới

- Tham dự các buổi tập huấn/Triển lãm/Hội nghị chuyên đề/ Hội thảo liên quan.

- Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật trong nghiên cứu tiến hành thí nghiệm theo quy định