Tuyển Digital Marketing Ampersand Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

1. Quản lý ứng dụng/phần mềm:

Quản lý, nghiên cứu phát triển ứng dụng nội bộ của công ty.

Phối hợp với các phòng ban khác. Phát triển cải tiến quy trình, tính năng của ứng dụng/phần mềm tốt hơn.

Phát triển các ứng dụng vệ tinh tích hợp với hệ thống ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Thiết kế và xây dựng các công cụ hỗ trợ vận hành, báo cáo, và phân tích dữ liệu trên môi trường Business Central.

Làm việc với API và Web Services để kết nối dữ liệu giữa Business Central và các hệ thống nội bộ khác.

Viết tài liệu kỹ thuật.

2. Hỗ trợ:

Bảo trì, hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong phát triển ứng dụng.

Giải quyết các xự cố liên quan đến ứng dụng hỗ trợ kinh doanh.

Tham gia đào tạo cho người dùng cuối khi cần thiết.

3. Dự án:

Tham gia dự án phát triển phần mềm trong dự án chuyển đổi số của công ty.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng dự án phần mềm khi triển khai xong.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của IT Manager.