Tuyển Digital Marketing Ampersand Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD

Ampersand Management
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Ampersand Management

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Ampersand Management

Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 800 - 1 USD

1. Quản lý ứng dụng/phần mềm:
Quản lý, nghiên cứu phát triển ứng dụng nội bộ của công ty.
Phối hợp với các phòng ban khác. Phát triển cải tiến quy trình, tính năng của ứng dụng/phần mềm tốt hơn.
Phát triển các ứng dụng vệ tinh tích hợp với hệ thống ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Thiết kế và xây dựng các công cụ hỗ trợ vận hành, báo cáo, và phân tích dữ liệu trên môi trường Business Central.
Làm việc với API và Web Services để kết nối dữ liệu giữa Business Central và các hệ thống nội bộ khác.
Viết tài liệu kỹ thuật.
2. Hỗ trợ:
Bảo trì, hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong phát triển ứng dụng.
Giải quyết các xự cố liên quan đến ứng dụng hỗ trợ kinh doanh.
Tham gia đào tạo cho người dùng cuối khi cần thiết.
3. Dự án:
Tham gia dự án phát triển phần mềm trong dự án chuyển đổi số của công ty.
Kiểm tra, đánh giá chất lượng dự án phần mềm khi triển khai xong.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của IT Manager.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ampersand Management

Ampersand Management

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 37 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP HCM

