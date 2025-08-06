Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH SMB VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Triển khai, quản lý Facebook Ads, Google Ads (nếu có): setup, theo dõi, tối ưu, báo cáo
Đọc và phân tích số liệu quảng cáo, nhận diện điểm mạnh/yếu, đề xuất tối ưu (CPC, CTR, CR, CPM…)
Hiểu số liệu performance để xác định content có đánh đúng tâm lý khách hàng không, insight khách hàng là gì
Đề xuất và hỗ trợ sản xuất content quảng cáo dựa trên insight khách hàng (content is king — nhưng dựa trên data!)
Quản lý, hỗ trợ các kênh social media: Facebook, Instagram, YouTube. (Phụ) Hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống group, fanpage, tài khoản seeding (nếu cần).
Học và thực hành SEO cơ bản, kỹ thuật tracking (pixel, event tracking)
Chủ động ứng dụng AI (ChatGPT, Canva AI, automation tools) để tăng hiệu quả công việc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần đam mê học hỏi
Tư duy logic, thích số liệu, định hướng performance – data-driven
Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm
Tiếng Anh cơ bản đọc hiểu
Tại CÔNG TY TNHH SMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cấp máy tính và phần mềm cần thiết để làm việc
Được đào tạo bài bản: Facebook Ads, Data Analysis, SEO, Tracking, AI tools
Làm dự án thực tế, cầm số liệu thật để tối ưu
Được đóng đầy đủ BHXH và BHYT theo chính sách của nhà nước.
Thưởng theo kết quả đánh giá.
Các đãi ngộ khác theo chính sách công ty (lễ, tết, team building...).
Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, không-drama.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMB VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
