Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai, quản lý Facebook Ads, Google Ads (nếu có): setup, theo dõi, tối ưu, báo cáo

Đọc và phân tích số liệu quảng cáo, nhận diện điểm mạnh/yếu, đề xuất tối ưu (CPC, CTR, CR, CPM…)

Hiểu số liệu performance để xác định content có đánh đúng tâm lý khách hàng không, insight khách hàng là gì

Đề xuất và hỗ trợ sản xuất content quảng cáo dựa trên insight khách hàng (content is king — nhưng dựa trên data!)

Quản lý, hỗ trợ các kênh social media: Facebook, Instagram, YouTube. (Phụ) Hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống group, fanpage, tài khoản seeding (nếu cần).

Học và thực hành SEO cơ bản, kỹ thuật tracking (pixel, event tracking)

Chủ động ứng dụng AI (ChatGPT, Canva AI, automation tools) để tăng hiệu quả công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH / sinh viên chờ bằng

Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần đam mê học hỏi

Tư duy logic, thích số liệu, định hướng performance – data-driven

Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm

Tiếng Anh cơ bản đọc hiểu

Tại CÔNG TY TNHH SMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 tr-10,000,000 + bonus KPI, review 6 tháng/lần

Cấp máy tính và phần mềm cần thiết để làm việc

Được đào tạo bài bản: Facebook Ads, Data Analysis, SEO, Tracking, AI tools

Làm dự án thực tế, cầm số liệu thật để tối ưu

Được đóng đầy đủ BHXH và BHYT theo chính sách của nhà nước.

Thưởng theo kết quả đánh giá.

Các đãi ngộ khác theo chính sách công ty (lễ, tết, team building...).

Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, không-drama.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMB VIỆT NAM

