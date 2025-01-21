Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Zozin làm việc tại Bắc Giang thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Xóm Nội - Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang, Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tối ưu hóa trang web bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm và áp dụng chiến lược tiếp thị trực tuyến để củng cố kết quả SEO, nâng cao thứ hạng của trang web công ty trên Google.

Xây dựng và phát triển hệ thống trang fanpage, kênh TikTok theo kế hoạch đã đề ra để đạt được mục tiêu đã đề xuất.

Triển khai liveStream, xây dựng nội dung videos trên các kênh để phát triển tệp khách hàng tiềm năng.

Tương tác, chăm sóc tệp khách hàng tiềm năng trên các kênh: Facebook, Tiktok, Zalo, Website, Youtube...

Thực hiện lên ý tưởng, sản xuất nội dung, và chạy quảng cáo trên các kênh

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành quảng cáo, marketing, truyền thông hoặc liên quan.

Kiến thức cơ bản về Digital Marketing, SEO, SEM.

Sáng tạo, năng động và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo các công cụ Adobe (Photoshop, Illustrator) là một lợi thế.

Biết sử dụng AI, Chatgpt... phục vụ cho công việc

Tại Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Zozin Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc

Được hỗ trợ phụ cấp (2-3 triệu)+ các khoản thưởng khác, hỗ trợ ăn trưa...

Được tham gia các hoạt động team Building, du lịch, nghỉ mát của công ty

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, được đào tạo phát triển đầy đủ các kỹ năng kiến thức cần thiết

Được xét chuyển chính thức ngay khi kết thúc thực tập và ra trường nếu đạt yêu cầu;

Phụ cấp về chỗ ở , phương tiện đưa đón cho các bạn ở xa

Được đào tạo các kĩ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Zozin

