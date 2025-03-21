Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Cores Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Cores Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Số 55, đường Sơn Đồng

- Cát Quế, xã Sơn Đồng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Sáng tạo, triển khai, viết, quản trị nội dung của Công ty (Bài: PR, Fb,Website, Zalo, hội nhóm cùng với các ấn phẩm truyền thông khác (TVC, tờ rơi, Profile năng lực công ty.....) trên các kênh truyền thông online, offline của sản phẩm và công ty.
Quản lý, xây dựng nội dung và triển khai bán hàng trên các sàn thương mại điện tử: shopee, Lazada, Tiktok
Xây dựng kế hoạch nội dung nhãn hàng theo tuần, tháng, năm.
Lên ý tưởng về chụp ảnh sản phẩm, quay video về sản phẩm, Công ty
Đề xuất ý tưởng, tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing của nhãn hàng, dự án.
Báo cáo công việc theo tuần, tháng cho trưởng phòng trực tiếp theo quy định của công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trưởng phòng

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan
Hiểu biết về lĩnh vực Social media marketing;
Có kinh nghiệm 1 năm trở ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng bán lẻ, FMCG, ...
Có khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả (công cụ thiết kế; công cụ tìm kiếm từ khoá trên internet;...);
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....
Hiểu biết về các công cụ seeding và tracking số liệu của fanpage;
Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập 8-10 triệu
Đóng BHXH khi tiếp nhận chính thức
Chương trình teambuilding, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ, Tết lớn trong năm, thưởng thâm niên…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 ngõ 45, đường Sơn Đồng - Cát Quế, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

