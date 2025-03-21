Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Cores Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam
- Bắc Giang:
- Số 55, đường Sơn Đồng
- Cát Quế, xã Sơn Đồng, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Sáng tạo, triển khai, viết, quản trị nội dung của Công ty (Bài: PR, Fb,Website, Zalo, hội nhóm cùng với các ấn phẩm truyền thông khác (TVC, tờ rơi, Profile năng lực công ty.....) trên các kênh truyền thông online, offline của sản phẩm và công ty.
Quản lý, xây dựng nội dung và triển khai bán hàng trên các sàn thương mại điện tử: shopee, Lazada, Tiktok
Xây dựng kế hoạch nội dung nhãn hàng theo tuần, tháng, năm.
Lên ý tưởng về chụp ảnh sản phẩm, quay video về sản phẩm, Công ty
Đề xuất ý tưởng, tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing của nhãn hàng, dự án.
Báo cáo công việc theo tuần, tháng cho trưởng phòng trực tiếp theo quy định của công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trưởng phòng
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về lĩnh vực Social media marketing;
Có kinh nghiệm 1 năm trở ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng bán lẻ, FMCG, ...
Có khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả (công cụ thiết kế; công cụ tìm kiếm từ khoá trên internet;...);
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....
Hiểu biết về các công cụ seeding và tracking số liệu của fanpage;
Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH khi tiếp nhận chính thức
Chương trình teambuilding, du lịch hàng năm
Thưởng các ngày lễ, Tết lớn trong năm, thưởng thâm niên…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cores Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI