Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Cores Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Số 55, đường Sơn Đồng - Cát Quế, xã Sơn Đồng, Thành phố Bắc Giang

Digital Marketing

Sáng tạo, triển khai, viết, quản trị nội dung của Công ty (Bài: PR, Fb,Website, Zalo, hội nhóm cùng với các ấn phẩm truyền thông khác (TVC, tờ rơi, Profile năng lực công ty.....) trên các kênh truyền thông online, offline của sản phẩm và công ty.

Quản lý, xây dựng nội dung và triển khai bán hàng trên các sàn thương mại điện tử: shopee, Lazada, Tiktok

Xây dựng kế hoạch nội dung nhãn hàng theo tuần, tháng, năm.

Lên ý tưởng về chụp ảnh sản phẩm, quay video về sản phẩm, Công ty

Đề xuất ý tưởng, tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing của nhãn hàng, dự án.

Báo cáo công việc theo tuần, tháng cho trưởng phòng trực tiếp theo quy định của công ty

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trưởng phòng

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

Hiểu biết về lĩnh vực Social media marketing;

Có kinh nghiệm 1 năm trở ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng bán lẻ, FMCG, ...

Có khả năng sử dụng công cụ hỗ trợ việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả (công cụ thiết kế; công cụ tìm kiếm từ khoá trên internet;...);

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

Hiểu biết về các công cụ seeding và tracking số liệu của fanpage;

Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Quyền Lợi

Mức thu nhập 8-10 triệu

Đóng BHXH khi tiếp nhận chính thức

Chương trình teambuilding, du lịch hàng năm

Thưởng các ngày lễ, Tết lớn trong năm, thưởng thâm niên…

Cách Thức Ứng Tuyển

