Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đại Long làm việc tại Ninh Bình thu nhập 7 - 10 Triệu

325A Lê Thái Tổ, Tân An, Tân Thành, TP. Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Xây dựng và triển khai các chiến lược Digital Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và doanh số bán hàng của công ty.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Digital Marketing như website, mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo...), Google Ads, Email Marketing...

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing mới.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh Digital Marketing.

Quản lý ngân sách Marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Marketing.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả Marketing.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thành thạo các công cụ và kỹ thuật Digital Marketing.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực cao.

Có kiến thức về SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing...

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics.

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa là một lợi thế.

Mức lương: 7-10 triệu theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

