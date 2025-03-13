Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ làm việc tại Ninh Bình thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Bình: Ninh An, Hoa Lư, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản trị, tối ưu SEO website công ty.
Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo, YouTube...
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo Google Ads, Facebook Ads...
Phối hợp với bộ phận thiết kế và nội dung để sáng tạo nội dung thu hút khách hàng.
Theo dõi, đánh giá và tối ưu hiệu quả các chiến dịch Marketing.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh để đề xuất chiến lược phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về các thuật toán SEO, công cụ Google Analytics, Google Search Console.
Có khả năng viết content, sáng tạo nội dung thu hút.
Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đá mỹ nghệ hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ

Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Đồng Quan, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ làm việc tại Ninh Bình thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Tinh Hoa Đá Mỹ Nghệ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm