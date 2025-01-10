Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỒNG TIẾN ĐẮK LẮK làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc: 11 Đường A, Xã Eatu, Đắk Lắk

Chúng tôi đang tìm kiếm Thực Tập Sinh Digital Marketing năng động và đam mê để tham gia vào đội ngũ Marketing của công ty. Vị trí này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội học hỏi và thực hành trong môi trường thực tế, hỗ trợ các hoạt động marketing số và giúp phát triển các chiến dịch quảng bá thương hiệu cho chuỗi siêu thị và quán café.

Trách nhiệm chính:

1. Hỗ trợ quản lý nội dung:

- Tham gia vào việc tạo nội dung cho các nền tảng kỹ thuật số như website, blog, và mạng xã hội.

- Hỗ trợ chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung để đạt hiệu quả cao nhất.

2. Quản lý mạng xã hội:

- Hỗ trợ đăng bài và theo dõi các hoạt động trên các kênh mạng xã hội của công ty như Facebook, Instagram, Zalo, và TikTok.

- Tham gia vào việc quản lý lịch đăng bài và tương tác với người dùng trên các nền tảng này.

3. Phân tích dữ liệu:

- Hỗ trợ theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả của chiến dịch Digital Marketing.

- Tham gia vào việc báo cáo và đưa ra các đề xuất cải thiện dựa trên dữ liệu thu thập.

4. Hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo trực tuyến:

- Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google, Facebook, và các kênh khác.

- Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch để đưa ra điều chỉnh kịp thời.

5. Nghiên cứu thị trường:

- Thực hiện các nghiên cứu thị trường để cập nhật xu hướng mới nhất trong ngành và đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing.

Trình độ học vấn: Sinh viên 3, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kỹ năng:

- Có hiểu biết cơ bản về Digital Marketing và các công cụ như Google Analytics, Facebook Ads là một lợi thế.

- Kỹ năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng.

- Có tinh thần học hỏi, cẩn thận, và trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng sáng tạo nội dung trên các nền tảng social

- Khả năng làm việc nhóm tốt.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc thực tế.

Được hướng dẫn và đào tạo bởi các chuyên gia trong lĩnh vực Digital Marketing.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Hỗ trợ dấu thực tập.

Lộ trình phát triển:

Trong suốt thời gian thực tập, bạn sẽ được đào tạo và hỗ trợ để nắm vững các kỹ năng cơ bản về Digital Marketing, bao gồm quản lý nội dung, phân tích dữ liệu và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến. Bạn sẽ dần đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp hơn, tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các dự án marketing thực tế. Qua đó, bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm quý báu và phát triển khả năng làm việc độc lập. Thành tích xuất sắc trong quá trình thực tập có thể dẫn đến cơ hội trở thành nhân viên chính thức và tiếp tục phát triển sự nghiệp trong phòng Marketing của công ty

