Tuyển Digital Marketing Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- số 300/6 Hà Huy Tập, Phường Tân An,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy các môn học:
- Xây dựng website Thương mại điện tử
- Marketing mạng xã hội
- Kỹ thuật phân tích và tổng hợp
- SEO & Marketing trên công cụ tìm kiếm
- Marketing trên di động
- Hoạch định chiến lược Marketing số
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành TMĐT, QTKD, Marketing, nhóm ngành kinh tế và công nghệ thông tin. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành TMĐT và Marketing
- Có kiến thức tổng quan và kinh nghiệm thực tế về Digital Marketing.
- Có khả năng đáp ứng chuyên môn về: Marketing Online, Facebook, Google Ad-words, Google Display Networks, SEO hoặc Email Marketing...
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí: Chuyên viên, Trưởng nhóm, Quản lý... bộ phận Marketing.
- Có kỹ năng sư phạm, giao tiếp tốt
- Yêu thích, tận tâm, nhiệt huyết với công việc giảng dạy.
- Nhiệt tình, tâm huyết, thích làm việc với sinh viên
- Ưu tiên: Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
