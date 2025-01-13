Tuyển Digital Marketing Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - số 300/6 Hà Huy Tập, Phường Tân An,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy các môn học:

- Xây dựng website Thương mại điện tử

- Marketing mạng xã hội

- Kỹ thuật phân tích và tổng hợp

- SEO & Marketing trên công cụ tìm kiếm

- Marketing trên di động

- Hoạch định chiến lược Marketing số

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành TMĐT, QTKD, Marketing, nhóm ngành kinh tế và công nghệ thông tin. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành TMĐT và Marketing

- Có kiến thức tổng quan và kinh nghiệm thực tế về Digital Marketing.

- Có khả năng đáp ứng chuyên môn về: Marketing Online, Facebook, Google Ad-words, Google Display Networks, SEO hoặc Email Marketing...

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí: Chuyên viên, Trưởng nhóm, Quản lý... bộ phận Marketing.

- Có kỹ năng sư phạm, giao tiếp tốt

- Yêu thích, tận tâm, nhiệt huyết với công việc giảng dạy.

- Nhiệt tình, tâm huyết, thích làm việc với sinh viên

- Ưu tiên: Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

