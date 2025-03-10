Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết lập, triển khai & tối ưu quảng cáo Facebook, TikTok.

Theo dõi hiệu suất, đo lường & tối ưu chi phí quảng cáo.

Nghiên cứu & cập nhật xu hướng Digital Marketing, AI, Ads.

Phối hợp với team content & Account để tăng hiệu quả chiến dịch.

Báo cáo, đề xuất giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads, tối ưu chiến dịch quảng cáo.

Có kinh nghiệm chạy & tối ưu quảng cáo, tăng ROI hiệu quả.

Biết sử dụng AI hỗ trợ công việc: ChatGPT, Canva, CapCut,...

Phân tích số liệu từ quảng cáo, tối ưu theo từng giai đoạn.

Có tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng Digital Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 - 15 triệu, thưởng theo hiệu suất.

Môi trường năng động, cập nhật xu hướng Digital Marketing mới.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Được đào tạo chuyên sâu về quảng cáo, AI & Digital Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin