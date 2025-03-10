Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- P02, Khu Đô Thị Ecocity Premia, Phường Tân An,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thiết lập, triển khai & tối ưu quảng cáo Facebook, TikTok.
Theo dõi hiệu suất, đo lường & tối ưu chi phí quảng cáo.
Nghiên cứu & cập nhật xu hướng Digital Marketing, AI, Ads.
Phối hợp với team content & Account để tăng hiệu quả chiến dịch.
Báo cáo, đề xuất giải pháp tối ưu ngân sách quảng cáo.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads, tối ưu chiến dịch quảng cáo.
Có kinh nghiệm chạy & tối ưu quảng cáo, tăng ROI hiệu quả.
Biết sử dụng AI hỗ trợ công việc: ChatGPT, Canva, CapCut,...
Phân tích số liệu từ quảng cáo, tối ưu theo từng giai đoạn.
Có tư duy sáng tạo, nhạy bén với xu hướng Digital Marketing.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8 - 15 triệu, thưởng theo hiệu suất.
Môi trường năng động, cập nhật xu hướng Digital Marketing mới.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Được đào tạo chuyên sâu về quảng cáo, AI & Digital Marketing.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
