Tuyển Digital Marketing Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nesfi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Giới thiệu về ACACI LABS

ACACI LABS là nhãn hàng chăm sóc sức khoẻ cao cấp tại Úc. Chúng tôi cam kết mang lại sản phẩm chất lượng cao với các thành phần tự nhiên, giúp người tiêu dùng sống khỏe mạnh và năng động. ACACI LABS đang trên đà phát triển mạnh mẽ và cần tuyển vị trí Digital Marketing Associate năng động để phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Mô tả công việc:

1/ Phát triển chiến lược Digital Marketing:

• Xây dựng và triển khai chiến lược Digital Marketing phù hợp để phát triển thương hiệu ACACI LABS tại Việt Nam, đặc biệt trong các ngành hàng nhà thuốc, mẹ và bé, mỹ phẩm.

• Tập trung vào việc xây dựng nhận diện thương hiệu tại các chuỗi bán lẻ lớn, các nhà thuốc lớn và các đại lý chính hãng.

2/ Quản lý kênh online:

• Quản lý và phát triển các kênh digital marketing như website, social media (Facebook, Instagram, Tiktok), SEO, SEM.

• Phối hợp với các đối tác để triển khai chiến lược marketing tại các kênh bán hàng mới như Live Stream, Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing).

3/ Tăng trưởng doanh thu online: