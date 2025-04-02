Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 164 Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Trực fanpage, gọi điện thoại tư vấn cho các khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện có để chào mời về sản phẩm/dịch vụ của Công ty và tư vấn, thương thảo, đàm phán, thuyết phục khách hàng sử dụng.

Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty

Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng và chốt sales

Xử lý khiếu nại kịp thời để bảo vệ danh tiếng của Công ty

Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng để xây dựng hồ sơ thông tin

Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh

Vị trí: Nhân viên Digital Sales cho thị trường Nail tại Mỹ.

Bộ phận: Phòng kinh doanh

Người quản lý trực tiếp: Trưởng nhóm Kinh doanh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên;

Ngoại ngữ: không yêu cầu, nhưng ưu tiên có khả năng giao tiếp căn bản

Thành thạo vi tính văn phòng, Internet;

Trung thực, nhiệt tình, siêng năng trong công việc.

Giọng nói dễ nghe, linh hoạt trong giao tiếp

Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt, kỹ năng thuyết phục, bán hàng. Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên Telesales/Sales/Chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương là một lợi thế.

Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và hệ thống điện thoại

Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán

Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ

Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty.

Được làm việc trong Môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Lương cơ bản + phụ cấp: 8.000.000đ -10.000.000. Mức lương có thể thay đổi tuỳ vào năng lực

Thưởng target hoặc KPI: từ 2.000.000đ đến 10.000.000đ hoặc hơn tuỳ vào năng lực

Tổng thu nhập: 15.000.000 - 20.000.000 đồng hoặc cao hơn tùy theo Doanh số bán hàng

15.000.000 - 20.000.000 đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin