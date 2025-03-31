Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9, đường số 7, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tối ưu hóa chiến lược marketing.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing (Website, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X...), Content Marketing.

Cấu hình website bằng WordPress

Cấu hình landingpage bằng Ladipage

Biên tập video bằng Capcut

Xây dựng và quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số.

Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Social

Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing và báo cáo kết quả định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Đề xuất và triển khai các ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng.

Quản lý và tương tác với cộng đồng mạng xã hội, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing để đo lường hiệu quả chiến dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, (nhưng có kinh nghiệm là 1 lợi thế)

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights, ...

Kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.

Kỹ năng quản lý dự án, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình với đồng nghiệp tốt.

Thành thạo việc chat với AI (ChatGPT, Grok, Gemini…

Thành thạo các công cụ marketing, phân tích từ khoá, phân tích insight

Hiểu biết về các nền tảng quảng cáo trực tuyến như YouTube Ads, Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT

