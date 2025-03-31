Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9, đường số 7, phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tối ưu hóa chiến lược marketing.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing (Website, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X...), Content Marketing.
Cấu hình website bằng WordPress
Cấu hình landingpage bằng Ladipage
Biên tập video bằng Capcut
Xây dựng và quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số.
Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Social
Theo dõi, phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing và báo cáo kết quả định kỳ.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.
Đề xuất và triển khai các ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng.
Quản lý và tương tác với cộng đồng mạng xã hội, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing để đo lường hiệu quả chiến dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, (nhưng có kinh nghiệm là 1 lợi thế)
Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing như Google Analytics, Google Search Console, Facebook Insights, ...
Kỹ năng viết content thu hút, sáng tạo và phù hợp với từng kênh truyền thông.
Kỹ năng quản lý dự án, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình với đồng nghiệp tốt.
Thành thạo việc chat với AI (ChatGPT, Grok, Gemini…
Thành thạo các công cụ marketing, phân tích từ khoá, phân tích insight
Hiểu biết về các nền tảng quảng cáo trực tuyến như YouTube Ads, Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ALADIN CONTRACT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 77, đường Chà Là 11, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

