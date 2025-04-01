Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD

Mức lương 500 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Francia Beautry Group Ground Floor, Saigon Paragon, 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 500 - 600 USD

• Thu thập, tổ chức dữ liệu và phân tích tình hình tài chính – kinh doanh.

• Kiểm soát ngân sách khuyến mãi, ngân sách MKT của các phòng ban.

• Kiểm soát và phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận của các nhãn hàng, các kênh bán hàng.

• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo các hoạt động phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

• Tính toán giá thành - giá bán cho các sản phẩm mới

• Thực hiện báo cáo quản trị hàng tháng, hàng quý và theo yêu cầu.

• Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc kiểm toán. Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm trong ngành FMCG, hiểu về các kênh phân phối.

• Thành thạo các phần mềm kế toán, Excel và các công cụ phân tích (PowerBI, PowerQuery,..).

• Kỹ năng phân tích số liệu, lên báo cáo và lập kế hoạch tốt.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ ACCA, CPA hoặc CFA.

Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia

