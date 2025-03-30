Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Làm việc với Giám đốc Kinh doanh và Trưởng phòng MKT để lấy Key Visual chính về concept tổng quan digital và performance.
Lên kế hoạch digital và các hạng mục công việc chi tiết theo masterplan của cty và masterplan từng dự án.
Chạy digital theo ngân sách được phân bổ. Quản trị hiệu quả theo kế hoạch.
Chăm sóc fanpage và lấy data.
Đầu mối cung cấp các thông tin triển khai digital marketing các dự án và performance lead data cho khối kinh doanh.
Xây dựng và báo các kế hoạch các công việc cũng như ngân sách định kỳ hàng tháng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ. Tuổi từ 24 . Sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên trở lên chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Digital Marketing/IT hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Am hiểu SEO, SEM, Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads...
Có tư duy phân tích và chiến lược quảng cáo.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chạy các dự án bất động sản cao cấp.
Có sẵn data chạy các dự án BĐS cao cấp trước đó là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-15 triệu + hoa hồng
Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09, ...)
Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh
Tham gia các sự kiện: teambuilding, du lịch thường niên,...
Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 84-86 đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

