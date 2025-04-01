Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 96 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Sáng tạo và phát triển nội dung
Lên kế hoạch và viết nội dung đa kênh cho đa dạng đối tượng khách hàng thuộc các lĩnh vực B2B, B2C
Sáng tạo nội dung theo đa dạng định dạng (social media post, content SEO, Email marketing/ Newsletters, eBooks, Bài PR…) và mục đích (tăng awareness, engagement, convert, brand love)
Đề xuất chiến lược phát triển nội dung đa kênh hiệu quả theo marketing funnel
Thực hiện A/B testing
Tích hợp công cụ AI một cách chiến lược để nâng cao hiệu quả sáng tạo nội dung
2. Quản lý output và deadline liên quan
Phối hợp với team nội bộ (design, performance, development, account) để đưa dự án đến thành công như cam kết và kỳ vọng
Chỉnh sửa và cải tiến theo kết quả từng tháng. Nghiên cứu và đưa vào áp dụng những cách tối ưu
3. Khác
Tham gia các khóa học được phân công để nâng cao năng lực
Sharing, training các kiến thức được học và tích lũy cho các team liên quan
Report định kỳ các project được phân công

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức
Hiểu biết cơ bản về các nền tảng truyền thông online
Hiểu biết về doanh nghiệp, kinh doanh, đời sống và thị trường là một lợi thế
Hiểu biết về sự khác nhau giữa nội dung B2B và B2C
2. Kỹ năng
Văn phong đa dạng, linh hoạt phù hợp nhiều ngành nghề, viết có insight và am hiểu điều mình viết
Kỹ năng lập kế hoạch, research thông tin chính xác với nhiều ngôn ngữ
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, giao tiếp và trình bày vấn đề tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập
Khả năng tiếp nhận và xử lý phản hồi một cách tích cực
Tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết
Sẵn sàng học hỏi liên tục
3. Các kỹ năng bổ trợ (sẽ được đào tạo, đừng lo, chỉ cần bạn muốn học)
Khả năng sử dụng AI có chiến lược để tối ưu quy trình sáng tạo nội dung
Có kiến thức toàn diện về marketing và hiểu biết về các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPIs)
Khả năng phân tích dữ liệu để đưa ra các điều chỉnh mang lại giá trị cao (tăng CR, ROI, engagement)
Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý dự án (như Bitrix24)
Hiểu biết sâu về SEO và các chiến lược marketing kỹ thuật số
Kinh nghiệm xây dựng và triển khai phễu marketing
4. Kinh nghiệm
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung/ content marketing hoặc đã từng đảm nhiệm vị trí tương tự
Bằng cấp liên quan đến Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan
Kinh nghiệm làm việc cho marketing agency/ agency từ 1 năm trở lên
Hoặc kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực/ vị trí liên quan đến content marketing từ 1 năm trở lên
Có vốn sống phong phú là một lợi thế
Cam kết làm việc tối thiểu 1 năm

Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường flexible, linh động giờ giấc, địa điểm
Lương gross 13,000,000 VND/ tháng
Review tăng lương định kỳ 2 lần/ năm (06 tháng/ lần)
Thưởng Tết, tham gia Company trip/ Team Building
Tham gia Bảo hiểm Xã hội/ Bảo hiểm Y tế theo quy định của Nhà nước
Tham gia mentoring định hướng phát triển nghề nghiệp, cá nhân hóa lộ trình thăng tiến
Tham gia training định kỳ với các chuyên gia trong ngành Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay

Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Park 7 Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

