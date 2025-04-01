Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 96 Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Sáng tạo và phát triển nội dung

Lên kế hoạch và viết nội dung đa kênh cho đa dạng đối tượng khách hàng thuộc các lĩnh vực B2B, B2C

Sáng tạo nội dung theo đa dạng định dạng (social media post, content SEO, Email marketing/ Newsletters, eBooks, Bài PR…) và mục đích (tăng awareness, engagement, convert, brand love)

Đề xuất chiến lược phát triển nội dung đa kênh hiệu quả theo marketing funnel

Thực hiện A/B testing

Tích hợp công cụ AI một cách chiến lược để nâng cao hiệu quả sáng tạo nội dung

2. Quản lý output và deadline liên quan

Phối hợp với team nội bộ (design, performance, development, account) để đưa dự án đến thành công như cam kết và kỳ vọng

Chỉnh sửa và cải tiến theo kết quả từng tháng. Nghiên cứu và đưa vào áp dụng những cách tối ưu

3. Khác

Tham gia các khóa học được phân công để nâng cao năng lực

Sharing, training các kiến thức được học và tích lũy cho các team liên quan

Report định kỳ các project được phân công

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức

Hiểu biết cơ bản về các nền tảng truyền thông online

Hiểu biết về doanh nghiệp, kinh doanh, đời sống và thị trường là một lợi thế

Hiểu biết về sự khác nhau giữa nội dung B2B và B2C

2. Kỹ năng

Văn phong đa dạng, linh hoạt phù hợp nhiều ngành nghề, viết có insight và am hiểu điều mình viết

Kỹ năng lập kế hoạch, research thông tin chính xác với nhiều ngôn ngữ

Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, giao tiếp và trình bày vấn đề tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập

Khả năng tiếp nhận và xử lý phản hồi một cách tích cực

Tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết

Sẵn sàng học hỏi liên tục

3. Các kỹ năng bổ trợ (sẽ được đào tạo, đừng lo, chỉ cần bạn muốn học)

Khả năng sử dụng AI có chiến lược để tối ưu quy trình sáng tạo nội dung

Có kiến thức toàn diện về marketing và hiểu biết về các chỉ số hiệu suất quan trọng (KPIs)

Khả năng phân tích dữ liệu để đưa ra các điều chỉnh mang lại giá trị cao (tăng CR, ROI, engagement)

Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý dự án (như Bitrix24)

Hiểu biết sâu về SEO và các chiến lược marketing kỹ thuật số

Kinh nghiệm xây dựng và triển khai phễu marketing

4. Kinh nghiệm

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung/ content marketing hoặc đã từng đảm nhiệm vị trí tương tự

Bằng cấp liên quan đến Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan

Kinh nghiệm làm việc cho marketing agency/ agency từ 1 năm trở lên

Hoặc kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực/ vị trí liên quan đến content marketing từ 1 năm trở lên

Có vốn sống phong phú là một lợi thế

Cam kết làm việc tối thiểu 1 năm

Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường flexible, linh động giờ giấc, địa điểm

Lương gross 13,000,000 VND/ tháng

Review tăng lương định kỳ 2 lần/ năm (06 tháng/ lần)

Thưởng Tết, tham gia Company trip/ Team Building

Tham gia Bảo hiểm Xã hội/ Bảo hiểm Y tế theo quy định của Nhà nước

Tham gia mentoring định hướng phát triển nghề nghiệp, cá nhân hóa lộ trình thăng tiến

Tham gia training định kỳ với các chuyên gia trong ngành Marketing

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phần mềm và Truyền thông Vân Tay