Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thuận Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng7, Toà nhà Elva Tower, 211 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing nhằm tối ưu hóa doanh số và tăng trưởng thương hiệu trên các sàn TMĐT.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Shopee Ads, Lazada Ads, TiktokShop, Facebook Ads (CPAS) để tăng lượt truy cập và tỷ lệ chuyển đổi.

Theo dõi, phân tích số liệu bán hàng và đề xuất các phương án cải thiện hiệu suất.

Phối hợp với bộ phận nội dung để tạo các chiến dịch content hấp dẫn trên sàn TMĐT.

Cập nhật xu hướng TMĐT, nghiên cứu đối thủ và đề xuất giải pháp cạnh tranh.

Báo cáo hiệu quả hoạt động định kỳ và các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm làm digital marketing trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Hiểu rõ về vận hành sàn TMĐT, đặc biệt là Shopee, Lazada, Tik Tok Shop

Kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Shopee Ads, Lazada Ads và các nền tảng digital khác.

Thành thạo các công cụ đo lường hiệu suất như Google Analytics, Shopee Business Insights…

Kỹ năng phân tích dữ liệu, tối ưu hiệu suất chiến dịch.

Khả năng sáng tạo, làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), làm đẹp là một điểm mạnh.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, teamwork tốt, năng động, khả năng thuyết trình giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu sức ép công việc.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thuận Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được trang bị đầy đủ thiết bị để phục vụ công việc;

Các hoạt động nội bộ: Team-building, Company trip hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thuận Phúc

