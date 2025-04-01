Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thuận Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thuận Phúc
- Hồ Chí Minh: Tầng7, Toà nhà Elva Tower, 211 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing nhằm tối ưu hóa doanh số và tăng trưởng thương hiệu trên các sàn TMĐT.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên Shopee Ads, Lazada Ads, TiktokShop, Facebook Ads (CPAS) để tăng lượt truy cập và tỷ lệ chuyển đổi.
Theo dõi, phân tích số liệu bán hàng và đề xuất các phương án cải thiện hiệu suất.
Phối hợp với bộ phận nội dung để tạo các chiến dịch content hấp dẫn trên sàn TMĐT.
Cập nhật xu hướng TMĐT, nghiên cứu đối thủ và đề xuất giải pháp cạnh tranh.
Báo cáo hiệu quả hoạt động định kỳ và các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2 năm kinh nghiệm
Hiểu rõ về vận hành sàn TMĐT, đặc biệt là Shopee, Lazada, Tik Tok Shop
Kinh nghiệm chạy quảng cáo trên Shopee Ads, Lazada Ads và các nền tảng digital khác.
Thành thạo các công cụ đo lường hiệu suất như Google Analytics, Shopee Business Insights…
Kỹ năng phân tích dữ liệu, tối ưu hiệu suất chiến dịch.
Khả năng sáng tạo, làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), làm đẹp là một điểm mạnh.
Tác phong làm việc chuyên nghiệp, teamwork tốt, năng động, khả năng thuyết trình giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu sức ép công việc.
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thuận Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Được trang bị đầy đủ thiết bị để phục vụ công việc;
Các hoạt động nội bộ: Team-building, Company trip hàng năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương Mại Thuận Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI