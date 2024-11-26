Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SELLER SUCCESS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Viettower Số 01 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Digital Marketing Manager chịu trách nhiệm dẫn dắt và thúc đẩy tăng trưởng thị phần, danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của công ty cũng như mục tiêu của thương hiệu tại Việt Nam. Quản lý bộ phận Marketing thương hiệu, đảm bảo phát triển chiến lược marketing và thương hiệu hiệu quả.

Digital Marketing Manager

Digital Marketing Manager đảm bảo các chiến lược thương hiệu và truyền thông được triển khai theo đúng cấu trúc và hướng dẫn thương hiệu. Ngoài ra, người này sẽ dẫn dắt đội ngũ Digital Marketing và Trading Marketing, đảm bảo chuyển đổi chiến lược thương hiệu thành các hoạt động marketing thương mại cụ thể trên các kênh phân phối, bao gồm thương mại điện tử và mạng xã hội.

Lên kế hoạch, báo cáo, phân tích, đánh giá.

Lập chiến lược, xây dựng chỉ số KPI, quản lý đội nhóm đạt mục tiêu doanh số, quảng cáo PPC. Theo dõi đánh giá hiệu quả đầu tư của quảng cáo PPC.

Có khả năng phân tích thị trường, tổng hợp, hoạch định tổ chức và cập nhật, xử lý thông tin

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng phân tích thị trường, tổng hợp, hoạch định tổ chức và cập nhật, xử lý thông tin

5 năm kinh nghiệm làm việc với nền tảng digital marketing

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH SELLER SUCCESS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Up to 20,000,000 VNĐ/tháng

Làm việc lâu dài tại công ty, thu nhập ổn định,

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Nghỉ lễ, Tết: Các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Tham gia các phong trào hoạt động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SELLER SUCCESS COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin