Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng nội dung, quản lý các kênh Social Media (Facebook, Instagram, Zalo, Google,...) và các website theo kế hoạch.
Triển khai và đo lường các kế hoạch performance marketing (Meta Ads, Google Ads, Tiktok Ads,...), khuyến mãi, sự kiện.
Làm việc với team media xây dựng và lên kế hoạch quay dựng, chụp ảnh, thiết kế. Phối hợp với team event lên ý tưởng, triển khai các sự kiện online, offline.
Đo lường và thực hiện các báo cáo các hoạt động marketing được phân công. Tham gia, hỗ trợ xây dựng các kế hoạch chiến lược.
Làm việc với KOLs, đối tác truyền thông, báo chí, agency.
Tham gia nghiên cứu các hoạt động marketing của đối thủ, nghiên cứu hành vi khách hàng, nắm bắt các xu hướng marketing mới.
Phối hợp, hỗ trợ các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc. Thực hiện các công việc khác thuộc chuyên môn marketing theo chỉ đạo của Marketing Manager.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan
Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, năng động, cầu tiến
Tính tỉ mỉ, kiên trì, chịu được áp lực
Kỹ năng khác: sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng. Tiếng anh viết và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận theo năng lực
Lương tháng 13 + thưởng các dịp lễ tết
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật.
Review lương 12 tháng/lần.
Các benefit khác (đào tạo chuyên môn, khoá học, du lịch hàng năm)
Thử việc: 01 tháng 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Trương Công Định

