Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Uniben làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Giám sắt và cảnh báo kịp thời các chỉ số Sales KPls, đảm bảo mọi chỉ tiêu quan trọng được theo dõi liên tục, báo động khi có biến động và cập nhật tiến độ thực hiện KPIs của đội ngũ bán hàng để ngăn ngửa rủi ro và điều chỉnh kịp thời.

- Phát triển và giám sắt độ chính xác tuyệt đối của báo cáo trên hệ thống báo cáo kinh doanh, đảm bảo dữ liệu đầu ra chính xác, tránh sai lệch có thể gây ra quyết định sai lầm nghiêm trọng cho chiến lược kinh doanh.

- Thiết kế và phân tích báo cáo đo lường hiệu quả kinh doanh theo từng chiến dịch Sales hoặc định kỳ, cung cấp thông tin hỗ trợ cấp quản lý trong việc rà soát hiệu quả bán hàng, giúp dự báo tình hình và điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực và chỉ phí.

- Thu thập và phân tích dữ liệu bán hàng so với thực tế, xác định và khắc phục sai lệch, đồng thời liên tục nâng cấp các chỉ số đo lường hiệu quả bán hàng để bảo đảm sự chính xác và hiệu quả tối đa.