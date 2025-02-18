Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Uniben làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Uniben
- Hồ Chí Minh: Centec Tower, 72
- 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giám sắt và cảnh báo kịp thời các chỉ số Sales KPls, đảm bảo mọi chỉ tiêu quan trọng được theo dõi liên tục, báo động khi có biến động và cập nhật tiến độ thực hiện KPIs của đội ngũ bán hàng để ngăn ngửa rủi ro và điều chỉnh kịp thời.
- Phát triển và giám sắt độ chính xác tuyệt đối của báo cáo trên hệ thống báo cáo kinh doanh, đảm bảo dữ liệu đầu ra chính xác, tránh sai lệch có thể gây ra quyết định sai lầm nghiêm trọng cho chiến lược kinh doanh.
- Thiết kế và phân tích báo cáo đo lường hiệu quả kinh doanh theo từng chiến dịch Sales hoặc định kỳ, cung cấp thông tin hỗ trợ cấp quản lý trong việc rà soát hiệu quả bán hàng, giúp dự báo tình hình và điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực và chỉ phí.
- Thu thập và phân tích dữ liệu bán hàng so với thực tế, xác định và khắc phục sai lệch, đồng thời liên tục nâng cấp các chỉ số đo lường hiệu quả bán hàng để bảo đảm sự chính xác và hiệu quả tối đa.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹnăng: Có tư duy thương mại, kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược, tư duy bán hàng và khả năng hợp tác, lập kế hoạch, trình bày và triển khai tốt.
- Chuyên môn: Có kinh nghiệm ở vị trí phân tích dữ liệu, nhận định được mấu chốt vấn để và đưa ra giải pháp cải tiến hiệu quả.
Tại Công Ty Cổ Phần Uniben Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Uniben
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
