Tuyển Digital Marketing Tnhh sx tm dv Cà Phê Đất Đỏ làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

A. Quản Lý Các Kênh Digital & Thương Mại Điện Tử (40%)

• Quản lý và phát triển gian hàng Shopee, Tiktok Shop và các kênh thương mại điện tử khác của Voido Coffee.

• Xây dựng, tối ưu nội dung sản phẩm, hình ảnh, video trên các sàn thương mại điện tử.

• Triển khai các chương trình khuyến mãi, flash sale trên Shopee/Tiktok, theo dõi và báo cáo kết quả.

• Phối hợp với agency để triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Shopee Ads, Tiktok Ads, Meta Ads.

B. Sáng Tạo Nội Dung & Truyền Thông (30%)

• Lên kế hoạch và sản xuất nội dung cho các video ngắn (Tiktok, Reels, Shorts) và hình ảnh quảng bá sản phẩm.

• Quay/chỉnh sửa video đơn giản (dạng review sản phẩm, hướng dẫn pha chế, v.v.).

• Phối hợp với thiết kế để lên các bộ ảnh, video quảng bá sản phẩm.

• Viết bài đăng giới thiệu sản phẩm, bài PR trên các nền tảng mạng xã hội và website.

C. Quản Lý Quảng Cáo Và Đánh Giá Hiệu Quả (20%)

• Thực hiện hoặc phối hợp với agency chạy quảng cáo Shopee Ads, Tiktok Ads, Facebook Ads.

• Theo dõi, đo lường hiệu quả chiến dịch quảng cáo, đánh giá ROI và đưa ra các đề xuất tối ưu.

• Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường và đề xuất các chiến lược phù hợp.

D. Phối Hợp Với Bộ Phận Bán Hàng & CSKH (10%)

• Hỗ trợ chăm sóc khách hàng trên các nền tảng TMĐT, xử lý phản hồi và yêu cầu từ khách hàng.