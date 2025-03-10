Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Lên kế hoạch và tạo nội dung hấp dẫn, chất lượng cao trên nhiều nền tảng khác nhau (website, blog, fanpage, tiktok, email marketing,...) nhằm thu hút và tương tác với khách hàng.
Lên các plan xây dựng brand theo chiến dịch, sản xuất media, lên kế hoạch triển khai các dạng video viral, TVC, câu chuyện....
Xây dựng, phát triển và quản trị các nền tảng kênh facebook, youtube, tiktok, GG...
Đưa ra ý tưởng kết hợp cùng Editor thực hiện quay dựng video, sản phẩm hàng ngày theo yêu cầu của đội nhóm Marketing
Chủ động update các xu hướng, lên kế hoạch, xây dựng ý tưởng, kịch bản phim ngắn, video, trên các nền tảng như Facebook; tiktok
Công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing
Đã từng làm các brand về kiến trúc, nội thất.... có sản phẩm hoặc kênh đã từng làm là một lợi thế.
Năm bắt nhanh.
Biết sử dụng máy ảnh để quay dựng video và các công cụ phụ trợ ở mức cơ bản trở lên.
ó kiến thức về tâm lý học. Khả năng bắt trend, uptrend tốt

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 10.000.000 vnđ – 12.000.000 vnđ + KPI.
Thu nhập thêm khi hoàn thành KPIs; thưởng theo thành tích hiệu quả công việc
Tăng lương theo năng lực & thâm niên hàng năm hoặc dựa trên thể hiện kết quả công việc.
Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động và Công ty
Sẽ có được cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và thể hiện bản thân một cách tự do nhưng vẫn nhận được sự hướng dẫn tận tình của TP & BLĐ Công ty
Tự do đóng góp & triển khai ý tưởng sáng tạo nếu thuyết trình thành công trước Tp & BLĐ.
Cơ hội làm việc với các đối tác lớn tại dự án cao cấp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 6, Ấp 1, Xã Minh Tâm, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

