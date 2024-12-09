Tuyển Digital Marketing Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn
- Hà Nội: 201 bạch mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Triển khai và giám sát chi phí quảng cáo cho các kênh digital
Tìm kiếm các kênh online, mạng xã hội tiềm năng để triển khai các hoạt động marketing
Triển khai email marketing để thực hiện chăm sóc khách hàng
Phối hợp cùng content marketing để triển khai chiến dịch marketing hiệu quả nhất
Nắm bắt được insign khách hàng
Mang về lượng traffic, lead chất lượng cho doanh nghiệp
Đo lường hiệu quả chuyển đổi từ số lead cho đến đơn hàng
Đề xuất chiến lược, truyền thông khác để quảng bá sản phẩm,, dịch vụ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm về digital marketing
Ưu tiên ứng viên yêu thích và có kinh nghiệm làm về thời trang
Năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc
Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương , thưởng hấp dẫn: theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng thành tích đặc biệt
Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Công ty và quy định Pháp luật
Cùng các chế độ khác như: nghỉ phép năm, lương tháng 13, thăm hỏi.........
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
