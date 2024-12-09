Tuyển Digital Marketing Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 bạch mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai và giám sát chi phí quảng cáo cho các kênh digital

Tìm kiếm các kênh online, mạng xã hội tiềm năng để triển khai các hoạt động marketing

Triển khai email marketing để thực hiện chăm sóc khách hàng

Phối hợp cùng content marketing để triển khai chiến dịch marketing hiệu quả nhất

Nắm bắt được insign khách hàng

Mang về lượng traffic, lead chất lượng cho doanh nghiệp

Đo lường hiệu quả chuyển đổi từ số lead cho đến đơn hàng

Đề xuất chiến lược, truyền thông khác để quảng bá sản phẩm,, dịch vụ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu và nhạy bén về các nền tảng công nghệ

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm về digital marketing

Ưu tiên ứng viên yêu thích và có kinh nghiệm làm về thời trang

Năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc

Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12 - 14 + thưởng doanh số

Lương , thưởng hấp dẫn: theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng thành tích đặc biệt

Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Công ty và quy định Pháp luật

Cùng các chế độ khác như: nghỉ phép năm, lương tháng 13, thăm hỏi.........

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty thời trang Phan Nguyễn

