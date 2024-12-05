Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thực C27, Bộ Tư Lệnh Thủ Đô, Phường Yên Nghĩa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo: Lên kế hoạch, xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads.

• Nghiên cứu và phân tích: Nghiên cứu từ khóa, đối tượng mục tiêu, hành vi người dùng để tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch quảng cáo.

• Theo dõi và báo cáo: Theo dõi hiệu quả của các chiến dịch, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả định kỳ.

• Tối ưu hóa chi phí: Tìm kiếm các giải pháp để tối ưu hóa chi phí quảng cáo mà vẫn đạt được hiệu quả cao nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo trên các nền tảng Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du học.

• Kỹ năng:

Thành thạo các công cụ chạy quảng cáo: Google Ads, Facebook Ads Manager, TikTok Ads Manager.

Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đưa ra các quyết định dựa trên số liệu.

Sáng tạo, có khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và theo nhóm.

• Phẩm chất:

Ham học hỏi, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tinh thần cầu tiến, luôn muốn tìm tòi và khám phá những điều mới.

Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

• Thưởng: Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, tết.

• Chế độ đãi ngộ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.

• Môi trường làm việc: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.