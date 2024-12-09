Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Lô 7 Khu Báo nhân dân và TW Đảng, đường trịnh văn bô, phường xuân phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing số cho cửa hàng trên các nền tảng mạng xã hội và kênh digital

Quản lý và phát triển nội dung trên website, fanpage Facebook, Instagram và các kênh truyền thông số khác của nhà hàng/khách sạn

Thiết kế và sản xuất các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, infographic cho các chiến dịch marketing

Lập kế hoạch, chạy và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google và các nền tảng khác

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing số

Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất các ý tưởng marketing sáng tạo

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và nâng cao nhận diện của nhà hàng/khách sạn trên môi trường số

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp được chào đón

Có kiến thức nền tảng về marketing số và các kênh truyền thông xã hội

Có khả năng sáng tạo nội dung và thiết kế đồ họa cơ bản

Thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator, Canva

Có kinh nghiệm sử dụng Facebook Ads, Google Ads là một lợi thế

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành FnB.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing trong lĩnh vực FnB.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được sử dụng các dịch vụ của nhà hàng/khách sạn với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin