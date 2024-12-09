Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN
- Hà Nội: Số 1 Lô 7 Khu Báo nhân dân và TW Đảng, đường trịnh văn bô, phường xuân phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing số cho cửa hàng trên các nền tảng mạng xã hội và kênh digital
Quản lý và phát triển nội dung trên website, fanpage Facebook, Instagram và các kênh truyền thông số khác của nhà hàng/khách sạn
Thiết kế và sản xuất các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, infographic cho các chiến dịch marketing
Lập kế hoạch, chạy và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google và các nền tảng khác
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing số
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất các ý tưởng marketing sáng tạo
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và nâng cao nhận diện của nhà hàng/khách sạn trên môi trường số
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức nền tảng về marketing số và các kênh truyền thông xã hội
Có khả năng sáng tạo nội dung và thiết kế đồ họa cơ bản
Thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator, Canva
Có kinh nghiệm sử dụng Facebook Ads, Google Ads là một lợi thế
Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành FnB.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing trong lĩnh vực FnB.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được sử dụng các dịch vụ của nhà hàng/khách sạn với giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀ BÁNH VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
