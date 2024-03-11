Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm soát hợp đồng, phát sinh, thanh toán với chủ đầu tư và nhà thầu phụ

Khảo sát giá thị trường của các đơn vị cung cấp khác

Quản lý đơn giá dự toán các công trình và các dự án của Công ty

Theo dõi các hạng mục phát sinh khi thực hiện dự án

Trình độ/ Bằng cấp: Đại học chính quy

Số năm kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm trên 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: trên 1 năm

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad, phần mềm tính toán thiết kế hạ tầng…vv

Tuổi: từ 25 tuổi trở lên

Giới tính: Nam