Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
- Hà Nội:
- Địa chỉ: Số 17, ngách 35, ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, HN, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Ước tính khối lượng thi công các hạng mục công trình từ bản vẽ thiết kế - tính toán
Theo dõi các hạng mục phát sinh khi thực hiện dự án
Quản lý đơn giá dự toán các công trình và các dự án của Công ty
Kiểm tra công tác phát sinh trong giai đoạn thi công, cập nhật phát sinh vào tổng dự toán
Khảo sát giá thị trường của các đơn vị cung cấp khác
Giám sát tiến độ thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu
Kiểm soát hợp đồng, phát sinh, thanh toán với chủ đầu tư và nhà thầu phụ
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ/ Bằng cấp: Đại học chính quy
Số năm kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm trên 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: trên 1 năm
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad, phần mềm tính toán thiết kế hạ tầng…vv
Tuổi: từ 25 tuổi trở lên
Giới tính: Nam
Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi các dịp Lễ/Tết sự kiện (8-3, 20-10, 30-4, 2-9,...) trong năm, chế độ thăm hỏi
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, công cụ dụng cụ làm việc...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
