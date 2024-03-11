Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Địa chỉ: Số 17, ngách 35, ngõ 376 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, HN, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Ước tính khối lượng thi công các hạng mục công trình từ bản vẽ thiết kế - tính toán

Theo dõi các hạng mục phát sinh khi thực hiện dự án

Quản lý đơn giá dự toán các công trình và các dự án của Công ty

Kiểm tra công tác phát sinh trong giai đoạn thi công, cập nhật phát sinh vào tổng dự toán

Khảo sát giá thị trường của các đơn vị cung cấp khác

Giám sát tiến độ thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu

Kiểm soát hợp đồng, phát sinh, thanh toán với chủ đầu tư và nhà thầu phụ

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/ Bằng cấp: Đại học chính quy

Số năm kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm trên 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: trên 1 năm

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad, phần mềm tính toán thiết kế hạ tầng…vv

Tuổi: từ 25 tuổi trở lên

Giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi các dịp Lễ/Tết sự kiện (8-3, 20-10, 30-4, 2-9,...) trong năm, chế độ thăm hỏi

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, công cụ dụng cụ làm việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Công ty TNHH Văn thư và Lưu trữ Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

