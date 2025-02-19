Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
- Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch, quản lý các kế hoạch marketing, truyền thông và thương hiệu tổng thể theo mục tiêu phát triển các lĩnh vực và mở rộng thị phần của MIKGroup dưới sự chỉ đạo của TGĐ/HĐQT tại thị trường trong nước và quốc tế.
- Tham mưu cho TGĐ/HĐQT trong việc phê duyệt, giám sát triển khai các kế hoạch marketing, truyền thông của các Dự án của Công ty.
- Cập nhật và báo cáo các thông tin truyền thông về thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất TGĐ những hoạt động và giải pháp nhằm tăng năng lực cạnh tranh, giúp Công ty chiếm ưu thế, tăng thị phần trên thị trường.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch và chiến lược các hoạt động liên quan đến thương hiệu, nhãn hiệu của Công ty.
- Tổ chức xây dựng chiến lược, kế hoạch, triển khai truyền thông nội bộ.
- Cảnh báo, phối hợp với các Đơn vị liên quan thuộc Công ty trong việc phòng ngừa nguy cơ khủng hoảng truyền thông. Cập nhật và báo cáo, đánh giá tình hình và trực tiếp chủ trì xử lý khủng hoảng truyền thông theo chỉ đạo của HĐQT/TGĐ
- Thực hiện quản lý và duy trì, phát triển các mối quan hệ gắn bó với các đơn vị Báo chí.
- Chịu trách nhiệm báo cáo và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mikgroup Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

