Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 6 Triệu

Mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất tại văn phòng công ty.

Quản lý, theo dõi, kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định của công ty.

Thanh toán các khoản dịch vụ thường xuyên của công ty.

Phối hợp triển khai cải tiến các quy trình của công ty.

Soạn thảo các văn bản hành chính theo yêu cầu.

Giám sát việc thực hiện nội quy lao động, vệ sinh tại công ty.

Quản lý hợp đồng, giấy tờ pháp lý, Câp nhật dữ liệu , báo cáo định kỳ.

Tiếp đón khách hàng, chuẩn bị công tác trước cuộc họp của Tổng Giám đốc.

Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Ban lãnh đạo.