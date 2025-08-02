Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 6 - 6 Triệu
Mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất tại văn phòng công ty.
Quản lý, theo dõi, kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định của công ty.
Thanh toán các khoản dịch vụ thường xuyên của công ty.
Phối hợp triển khai cải tiến các quy trình của công ty.
Soạn thảo các văn bản hành chính theo yêu cầu.
Giám sát việc thực hiện nội quy lao động, vệ sinh tại công ty.
Quản lý hợp đồng, giấy tờ pháp lý, Câp nhật dữ liệu , báo cáo định kỳ.
Tiếp đón khách hàng, chuẩn bị công tác trước cuộc họp của Tổng Giám đốc.
Thực hiện các công tác khác do sự phân công của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 6 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 03 - 06 tháng.
Kiến thức:
Kỹ năng:
Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
