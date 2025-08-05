Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8 Nguyễn Khuyến, Hà Đông ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giảng dạy chuyên sâu 4 kỹ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên

Giảng dạy dựa theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.

Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Giảng viên.

Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, ...

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

IELTS ≥ 8.0, speaking từ 7.0 trở lên (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm)

Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ đào tạo.

Kỹ năng:

Yêu thích công việc chia sẻ, đào tạo & phát triển con người.

Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.

Thái độ, tố chất:

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Nhanh nhẹn, chủ động

Yêu cầu khác:

Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng

Lương giảng dạy theo giờ (được chọn khung giờ làm việc): Từ 500.000 – 840.000đ/ buổi (2h)

Thưởng khi hoàn thành khóa học theo đúng quy định: 640.000 - 4.500.000đ/lớp

Thưởng lớp kiểu mẫu

Ngoài ra còn được nhận hỗ trợ phụ cấp chấm bài.

Tài liệu giảng dạy được chuẩn hóa, độc quyền và cập nhật liên tục

Có sẵn lộ trình giảng dạy sẵn, không cần tự xây dựng chương trình

Đào tạo chuyên sâu về kỹ năng sư phạm theo phương pháp NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) và ELC (Học bằng trải nghiệm)

Hỗ trợ công nghệ giảng dạy: quản lý lớp học, chấm chữa bài, theo dõi tiến độ của học viên.

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000 VNĐ).

Gói chính sách đào tạo thuộc HBR Holdings, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

