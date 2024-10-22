Tuyển Facebook Ads Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Chuyên viên Quảng cáo:
- Xây dựng kế hoạch phát triển trên các kênh: Facebook, Google, Youtube, Zalo,... (Chủ yếu làm Facebook và Google)
- Nghiên cứu insight khách hàng hàng tuần, tháng.
- Phối hợp cùng content triển khai các nội dung quảng cáo hiệu quả
- Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt.
- Đo lường và báo cáo chất lượng: Content, Mess, Data,..
- Theo dõi các xu hướng của thị trường và thông tin về đối thủ cạnh tranh trên các trang MXH.
- Phối hợp với các bộ phận khác để cùng triển khai kế hoạch truyền thông, quảng cáo.
Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
- Yêu cầu có kinh nghiệm cứng từ 1 năm digital marketing (Ưu tiên mảng giáo dục).
- Có khả năng sử dụng đa dạng các công thức viết content quảng cáo hiệu quả.
- Từng chạy ngân sách từ 50.000.000đ/ tháng trở lên.
- Tốt nghiệp CĐ, ĐH khối ngành: Kinh tế, Marketing, Thương mại điện tử, hệ thống thông tin...
Yêu cầu:
- Có khả năng viết bài PR, copywriter trên các diễn đàn, MXH...
- Có kỹ năng làm việc độc lập và teamwork.
- Sẵn sàng với cường độ công việc cao, không ngại gian khổ.
- Mong muốn mạnh mẽ được học hỏi, thăng tiến.
Kỹ năng:
- Kỹ năng lên báo cáo.
- Kỹ năng tương tác.
- Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị kế hoạch.

Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Các chính sách:
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).
- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram;
- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo;
- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing: thiết kế, chỉnh sửa video, chạy ads;
- Lộ trình thăng tiến lên vị trí Trưởng dự án, Trưởng nhóm content sau 6 tháng - 1 năm làm việc.
- Phụ cấp công tác.
- Đóng BHXH, BHYT.
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác). Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với cơ hội này. Do số lượng đơn đăng ký lớn, chúng tôi sẽ chỉ có thể liên hệ với những ứng viên phù hợp với điều kiện tuyển dụng. Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của bạn !
Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của bạn !

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà số 201 đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

