Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ ZenS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Phát triển ứng dụng di động bằng Flutter, đảm bảo hiệu suất và trải nghiệm người dùng tối ưu.

- Nghiên cứu, phân tích yêu cầu thiết kế ứng dụng của cấp trên, khách hàng, tương tác với các team khác để phát triển các tính năng của ứng dụng.

- Thiết kế và xây dựng giao diện người dùng thân thiện, linh hoạt và hiệu quả.

- Đảm bảo ứng dụng đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và hiệu suất.

- Kiểm tra phần mềm trước khi phát hành.

- Triển khai ứng dụng trên cả iOS và Android và đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của ứng dụng sau khi phát hành qua các chỉ tiêu như số lượng tải về, mức đánh giá, thời gian sử dụng của người dùng,...

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Flutter và có kiến thức sâu về lập trình hướng đối tượng.

2 năm kinh nghiệm làm việc

- Kinh nghiệm dẫn dắt nhóm phát triển, có khả năng chỉ đạo và phối hợp công việc trong dự án.

- Đã từng tham gia vào việc phát triển và triển khai ứng dụng có tích hợp quảng cáo, hiểu biết về các mô hình kiếm tiền từ quảng cáo là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.

- Năng động, nhiệt huyết và có khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ ZenS Thì Được Hưởng Những Gì

ứng viên.

ứng viên

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. Chế độ OT theo rule của công ty.

- Thời gian thử việc: 2 tháng, nhận 85% lương.

- Thưởng hoàn thành tốt dự án.

- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật.

- Lương tháng 13, thưởng Tết, Lễ,...

- Xét tăng lương 2 lần/năm.

- Các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ ZenS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin