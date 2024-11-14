Tuyển Manual Tester Công ty Cp Công nghệ và Truyền thông Dagoras làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Nghiên cứu tài liệu yêu cầu và thiết kế dự án

Triển khai test design, viết test case, chuẩn bị dữ liệu test và thực thi test để đảm bảo chương trình chạy đúng theo yêu cầu;

Tham gia vào quá trình test, log bug theo tính năng mà leader yêu cầu

Trao đổi, phối hợp với team Dev để khắc phục các lỗi phát sinh và triển khai test lại sau khi lỗi được sửa;

Tham gia viết tài liệu test và tài liệu hướng dẫn theo yêu cầu dự án;

Trao đổi, làm việc cùng team Test cũng như các team khác để hoàn thành tiến độ công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp hoặc Leader.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các trường Đại học chính quy về CNTT, tốt nghiệp từ loại khá trở lên

Có kiến thức về lĩnh vực kiểm thử (Đã từng tham gia khóa học tester cơ bản)

Đã thực tập hoặc làm việc tại vị trí test là một lợi thế

Kỹ năng làm việc nhóm và trao đổi thông tin tốt.

Khả năng tư duy logic,có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề.

Tỉ mỉ, chăm chỉ, cẩn thận,chịu khó và nhiệt tình.

Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến. Không ngại học các kiến thức mới.

Tại Công ty Cp Công nghệ và Truyền thông Dagoras Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương intern: 3-5 triệu, lộ trình thực tập từ 2-3 tháng lên Fresher: 6 – 7 triệu tùy năng lực.

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo quy định và theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Tham gia các chương trình Teambuilding khác tại công ty

Tham gia các chương trình Sinh nhật, Noel, Year and Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Công nghệ và Truyền thông Dagoras

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin